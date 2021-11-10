美國參議員乘軍機訪台 北京燃怒火

針對美國國會議員乘坐軍機訪台一事，中國國防部周二稍晚稱，對此表示堅決反對和強烈譴責，並稱解放軍將始終保持高度戒備狀態，採取一切必要措施，堅決粉碎任何外部勢力干涉和‘台獨’分裂圖謀。中國外交部，國防部以及國台辦均譴責美國參議院乘軍機抵台訪問事件。中國軍隊與此同時強化在台灣海峽周邊軍事演習。

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據法新社報道稱，中國周三強烈譴責美國立法者對台灣的訪問，美國參議員乘坐軍用飛機抵達台灣。北京共產主義政權威脅要使用武力將其主權強加於該島，台灣自1949年以來一直與大陸分開管理。

北京指責台灣總統蔡英文為該島尋求正式獨立，該島的官方名稱仍然是 "中華民國"。只有大約15個國家承認這個民主政權。

據法新社說，在台灣海峽兩岸的緊張局勢達到幾十年來的最高點時，台灣外交部證實了由美國在台協會組織的議員們的訪問，該協會充當華盛頓大使館。

但北京譴責此舉是 "冒險和挑釁"，註定要失敗。據中國外交部發言人汪文斌稱，"與台獨勢力博弈是一場危險的遊戲。“ 汪文斌警告說："玩火者最終會被燒死。”

華盛頓沒有提供關於這次訪問的細節。據五角大樓發言人約翰-柯比星期二證實了這次訪問，但他說，他們乘坐空軍是這種旅行的正常情況。

近幾個月來，北京加強了其軍事活動，增加了對台灣防空識別區的入侵。中國軍方星期二還宣布，它在台灣海峽進行了一次 "戰備巡邏"。

雖然大多數外國政府迴避向台灣派遣官方代表團，但議會代表最近已前往台灣。上周，由法國人Raphaël Glucksmann率領的第一個歐洲議會代表團在台北受到了台灣總統的接見。10月初，法國參議員、前國防部長阿蘭-理查德也受到了蔡英文的接見。他兩次將該島描述為一個 "國家"，這尤其刺激了北京。

據路透社今天報道，針對美國國會議員乘坐軍機訪台一事，中國國防部周二稍晚稱，對此表示堅決反對和強烈譴責，並稱解放軍將始終保持高度戒備狀態，採取一切必要措施，堅決粉碎任何外部勢力干涉和‘台獨’分裂圖謀。

對於美國聯邦參、眾議員抵台訪問事，台灣外交部稍早稱，相關行程是由美國在台協會台北辦事處協調安排，外交部提供訪團所需的行政協助，並就相關防疫措施協調中央流行疫情指揮中心。本案經台美雙方協調結果，並基於尊重訪賓意願，相關資訊將適時對外說明。

據中央社報道稱，針對美國國會議員搭軍用飛機訪台，中國外交部發言人汪文斌今天10日說，此舉嚴重違反“一個中國原則”等規定，中方已提出嚴正交涉，要求美方立即停止與台灣開展任何形式官方往來。

據汪文斌聲稱，美國國會有關議員訪台嚴重違反“一個中國原則”和“中美三個聯合公報”規定，中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉，要求美方立即停止與台開展任何形式的官方往來，“不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號”，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

汪文斌宣稱，“台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是不可撼動的國際關係準則，中國實現統一是不可阻擋的歷史潮流。台灣海峽阻隔不了包括台灣同胞在內的14億多中華兒女實現國家統一的浩蕩洪流。少數台獨分子和外國政客的拙劣表演，不過是中國統一進程中的幾道雜音，絲毫改變不了全世界180多個國家堅持一個中國原則的牢固格局”。

汪文斌聲稱，中方敦促美方有關議員認清形勢，“與台獨勢力勾連是危險的遊戲，同台獨一起玩火終將引火燒身。一切與中國統一大勢相對抗的冒險和挑釁行徑，如同蚍蜉撼樹，註定以失敗告終”。