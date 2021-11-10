華爾街日報：中國軍方向外國軍隊提供新冠疫苗，助力拓展海外利益版圖

中國人民解放軍今年迅速擴大了對四大洲各國軍隊的疫苗捐贈活動。中國國防部的數據顯示，截至9月份，中國軍隊已向大約20多個國家提供了30多批疫苗援助。

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據華爾街日報今天報道稱，在新冠疫情期間，中國人民解放軍通過直接向外國軍隊提供疫苗，幫助拓展了中國在海外的利益版圖。

津巴布韋只有18%的人口完成新冠疫苗全程接種，但該國武裝部隊卻有富餘的疫苗，這多虧了一個強大的捐贈援助方：中國人民解放軍。

此外，中國人民解放軍的捐助也讓菲律賓的多數現役軍人得以接種疫苗。在埃塞俄比亞，中國人民解放軍已經向當地政府軍提供30萬支新冠疫苗；拜登(Joe Biden)政府正對這個據稱在打擊提格雷(Tigray)叛軍行動中犯下暴行的國家實施新制裁。

中國人民解放軍今年迅速擴大了對四大洲各國軍隊的疫苗捐贈活動。中國國防部的數據顯示，截至9月份，中國軍隊已向大約20多個國家提供了30多批疫苗援助。

許多受援國，比如津巴布韋和埃塞俄比亞，都是中國領導人習近平提出的耗資數萬億美元的“一帶一路”基礎設施倡議的重要參與國。

據中方披露的信息，中國軍隊向外國軍隊運送了總計數十萬劑的中國醫藥集團有限公司(Sinopharm, 簡稱：國藥集團)新冠疫苗。據《華爾街日報》保守統計，考慮到政府機密文件和對非洲軍方官員採訪中披露的額外捐贈情況，中國軍隊對外國軍隊實際捐贈的疫苗數超過了100萬劑。這一數據包括由中國民營藥企科興控股生物技術有限公司(Sinovac Biotech Ltd., SVA)生產的一些疫苗。

除了運送疫苗以外，中國人民解放軍還提供了額外的軍事援助，包括醫療培訓和為高級官員提供在中國軍事院校學習的獎學金。在許多情況下，他們還捐贈了個人防護設備、呼吸機和其他醫療援助。

包括埃塞俄比亞、蘇丹和突尼斯在內的一些非洲國家對中國人民解放軍提供的物資表示了歡迎。其中一些物資由中國人民解放軍特有的球狀機頭運-20運輸機運送。當地電視台回放了高壓水炮在跑道上噴出水柱向飛機致敬的情景。

據德國墨卡托中國研究中心(Mercator Institute for China Studies)研究中國國防政策的Helena Legarda表示：“這完全是中國人民解放軍和中國特有的”，因為沒有其他武裝部隊直接向他國軍方捐贈如此大規模的疫苗。

美國國防部發言人Charlie Dietz稱，國防部向142個國家的文官政府捐贈了價值近3億美元的個人防護裝備、疫苗冷卻器、呼吸機和其他用於新冠救援的設備。Dietz稱，雖然部分捐贈流向了外國軍事人員，但國防部限制軍方與軍方的互動。

據該報道，無論是公開還是私下，中國人民解放軍在中國的疫苗外交中都發揮了越來越大的作用。這顯示出，在與美國爭奪全球影響力的日益激烈的競爭中，中國的軟實力拓展如何發展成更堅實的優勢。防務分析人士和國際關係學者說，儘管軍方對軍方的捐贈只佔中國在海外出售和捐贈的約14億劑疫苗的一小部分，但這麼做是為了幫助中國政府實現與美國政府抗衡所必需達成的戰略目標。

據學者們說，這種做法有助於加強中國與非洲及東南亞各國的關係，這些國家是重要的自然資源出口國，或者在各自地區擁有重大影響力。有學者評論說，就軟實力而言，沒有什麼比醫療和教育更好了。在許多國家，軍隊是強大的、有影響力的政治力量，所以與他們建立關係從來都不是壞事。

軍事領域的這種捐贈也利於中國達到自己的目的，即中國希望在幫助抗擊疫情方面被視為一個負責任的大國，並轉移人們對該國在疫情最初暴發時的錯誤處理方式的關注。

中國外交部稱這類問題要詢問中國國防部，而國防部未回復置評請求。

解放軍的新冠外交行動始於2020年3月發布的一個鮮有人注意的聲明，裡面稱中國向伊朗武裝部隊提供了數量不詳的醫療物資，其中包括檢測試劑盒、衣服和口罩。

中國政府此前曾表示，將讓其疫苗成為一種負擔得起的公共產品，並稱將優先考慮非洲，那裡有超過10個國家的軍隊得到了捐贈。中國國防部新聞局副局長任國強在3月份表示，解放軍的這些行動“不附加任何政治條件”，不是為了謀求地緣政治目標。

中國政府大舉宣傳其中幾次軍事捐贈行動。在一批疫苗於8月底抵達越南後不久，也就是在美國副總統卡馬拉·哈里斯(Kamala Harris)歷史性地訪問這個東南亞國家之前，中國外交官與官方媒體都發布了中國駐越南大使與越南國防部副部長在一架停在河內停機坪上的運-20前合影的照片。

中國人民解放軍通常說其捐贈是應受援國軍隊的請求，但至少在一個例子中情況似乎並非如此。今年2月份，菲律賓收到了來自中國人民解放軍的10萬劑新冠疫苗，但菲律賓國防部和武裝部隊均否認曾請求解放軍捐贈這批疫苗。菲律賓是美國盟友，北京方面試圖通過增加援助和投資來拉攏菲律賓。

中國人民解放軍向其他軍隊捐贈疫苗的行為並不總是在受援國給人們留下正面印象。駐馬尼拉的亞洲地緣政治學者Richard Heydarian稱，在菲律賓，許多老百姓認為這些捐贈是為之後的商業疫苗銷售做營銷，還有一些人對中國用一架軍用飛機來運送這批疫苗心存疑慮。