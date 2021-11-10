APEC領導人非正式會議 北京宣布習近平視頻出席並講話

中國外交部發言人華春瑩今天宣布說，中國國家主席習近平將於11月12日（周五）在北京以視頻方式出席亞太經合組織（APEC）第二十八次領導人非正式會議並發表重要講話，並於11日（周四）以預錄視頻方式出席APEC工商領導人峰會並發表主旨演講。

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據路透社今天報道稱，中國國家主席習近平周五將以視頻方式出席APEC領導人非正式會議。

根據中國外交部發言人華春瑩今天宣布，國家主席習近平將於11月12日（周五）在北京以視頻方式出席亞太經合組織（APEC）第二十八次領導人非正式會議並發表重要講話，並於11日（周四）以預錄視頻方式出席APEC工商領導人峰會並發表主旨演講。

據中央社今天報道說，中國外交部發言人華春瑩今天宣布，中國國家主席習近平12日將以視訊出席APEC經濟領袖會議，並發表講話。11日則以預錄方式，在APEC工商領導人峰會發表主題演講。

今年亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議12日在新西蘭登場。但受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，仍比照2020年模式采線上舉行。

中央社說，習近平自2020年1月以來，已連續22個月未曾踏出國門進行官式訪問及參加國際會議。10月底至11月初接連缺席20國集團（G20）羅馬峰會，以及在英國格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26），引起全球好奇及揣測。

路透社說，一位知情人士昨日表示，計畫中的拜登和習近平的虛擬會晤最早將於下周舉行。