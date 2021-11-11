中共六中全會閉幕 鞏固習核心

為期四天的中共十九屆六中全會11日閉幕並發表公報，全會通過中共黨史上第三份歷史決議，鞏固和突出中共總書記習近平核心地位。全會決定中共廿大明年下半年在北京召開。

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據新華社報導，六中全會通過“中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議”和“關於召開黨的第二十次全國代表大會的決議”。前項決議為中共黨史上的第三份歷史決議，提升習近平歷史地位，為其長期執政奠定基礎。但在公報中，對文革、六四及黨史上的爭議事件隻字未提。

公報指全會認為，總結中共百年成就和歷史經驗具有在新時代發展中國特色社會主義、維護習核心、實現偉大復興中國夢等三大需要。

全會肯定中共歷任領導人毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤和習近平執政功績，並將中共百年歷史畫分建政前的新民主主義革命時期、建政後的社會主義革命和建設期、改革開放和社會主義現代化建設新時期等。主軸是從毛時代讓中國站起來，到鄧、江、胡時期讓中國富起來，習掌權至今則讓中國強起來。全會提出，十八大以來，中國特色社會主義進入新時代，主要任務是實現第一個百年目標和開啟實現第二個百年目標。

公報對習主政時期的論述篇幅最多，除頌揚習核心，還特別提到治港和對台部分。公報稱，在堅持一國兩制和推進統一上，中共中央採取標本兼治的舉措，推動香港局勢實現由亂到治的重大轉折；“堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉”。