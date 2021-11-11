今天雙11 中國網購情景不瘋了？

雙11是中國消費市場一大盛事，電商巨頭卯足全力行銷。但在折扣不足、玩法複雜，和直播帶貨等更受歡迎的消費模式競爭下，今年電商雙11促銷活動的光芒逐漸黯淡，不復以往。

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據中央社今天報道稱，在網紅直播帶貨等新興行銷模式的競爭下，今年中國電商雙11促銷活動的光芒逐漸黯淡，不復以往。該報道稱，折扣不足競爭者眾，中國電商雙11業績漸疲乏。

該報道採訪在上海從事電商工作超過10年的Eric，稱見證了雙11、618等中國知名的購物節等活動從無到有，逐漸成為年度盛事。10多年間，他策畫過大大小小的活動，也成了滋養這些購物節長大的一雙手。然而，隨着活動年復一年，身在其中的他坦言，這個由電商平台帶動的消費盛典，如今已不如以往熱鬧，甚至這兩年的消費業績已經明顯減弱。

今年中國“雙11”戰場延伸至社群平台，流量反映在直播銷售。藉由直播帶貨的消費模式，成為財富密碼，除了原本知名的網紅，不少各領域KOL也搶進這個被視為“藍海”的市場。

據中央社說，中國今年“雙11”購物節除買氣下滑，更蒙上染疫陰影。由於內蒙古、河北等地有寄出的網購商品被驗出陽性，多個省區緊急追查，山東更有人因為收到涉疫快遞被迫隔離1周。

報道綜合中國媒體消息說，河北已有7地針對浩彙商貿的包裹進行消殺管控，更有3地因此暫停快遞業務；陝西則有4個快遞物流點暫停營業；浙江台州則發現29件浩彙的商品流入，已緊急採集物品及人員樣本306份，檢測結果均為陰性。

中央社說，中國電商發起的“雙11”大型促銷活動今年進入第12年，在“買買買”的氣氛中，據指有近30萬“消費主義逆行者”嘗試反思與審視購物的行為，並希望注重實際需求，過着物盡其用的生活。

消息說，來自中國社群媒體豆瓣網的“消費主義逆行者”小組於一年多前成立，共近30萬人。顧名思義，這群人選擇走在消費主義的對立面。

“雙11”是指每年11月11日的大型促銷活動，起源於中國電商巨頭阿里巴巴旗下購物網站於2009年11月11日舉辦的“淘寶商城促銷日”，目前已演變為全行業一年一度的購物活動，以及影響全球零售業的消費現象。