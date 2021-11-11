美中發表格拉斯哥聯合宣言，承諾強化氣候行動並加強合作

在格拉斯哥舉行的第26屆聯合國氣候變化大會即將結束之際，美國與中國這兩個全球最大的碳排放國11月10日出乎外界意料地發表了一份聯合宣言，承諾各自在這個十年採取加速行動，以減緩氣候變暖，包括解決甲烷排放問題，確保這次氣候大會取得成功並在多邊進程中開展合作來應對氣候危機。

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在格拉斯哥氣變大會還有幾天就將結束之際，美中兩國宣布達成了《美中關於在21世紀20年代強化氣候行動的格拉斯哥聯合宣言》。

“兩國承諾通過各自在21世紀20年代關鍵十年採取加速行動，並在包括《聯合國氣候變化框架公約》在內的多邊進程中開展合作來應對氣候危機，以避免災難性影響，”這份聯合宣言說。

在各自舉行的新聞發布會上，中國首席氣候談判代表解振華和美國氣候問題特使約翰·克里(John Kerry)表示，兩國將共同努力，加快減排步伐，以實現2015年《巴黎協定》關於氣候變化的溫度目標，也就是把全球平均氣溫升幅控制在低於2°C之內，並努力限制在1.5°C之內。

解振華通過翻譯告訴媒體說，中國將加強其減排目標，並打算制定一項有關甲烷的全國計畫。他還表示，兩國都希望採取更多措施制止森林砍伐。

聯合宣言說，美中雙方認識到，世界範圍內為應對氣候危機做出的重大努力及其總體效果與為實現《巴黎協定》目標所需努力之間仍存在顯著差距。雙方強調，儘快彌補這一差距至關重要。

“兩國宣布計畫在此決定性的十年，根據不同國情，各自、攜手並與其他國家一道加強並加速旨在縮小差距的氣候行動與合作，包括加速綠色低碳轉型和氣候技術創新，”宣言說。

為了顯著促進減限排，美中雙方同意在21世紀20年代減少溫室氣體排放相關法規框架與環境標準等方面開展合作並採取行動。

宣言還表示，兩國重視發達國家所承諾的，在有意義的減緩行動和實施透明度框架內，到2020年並持續到2025年每年集體動員1000億美元的目標，以回應發展中國家的需求。

根據這份宣言，雙方計畫建立“21世紀20年代強化氣候行動工作組”，該工作組將定期舉行會議以應對氣候危機並推動多邊進程，聚焦在此十年強化具體行動。

中美兩國在格拉斯哥氣候峰會上發表加強合作的聯合宣言令外界感到有些意外。中國領導人習近平並沒有親自參加這次氣候峰會，使人們降低了對這次峰會成果的預期。

中國首席氣候談判代表解振華在其新聞發布會上表示：“雙方將共同努力，並與其他各方一道，確保第26屆聯合國氣候變化框架公約締約方會議取得成功，推動達成一項既有雄心又均衡的成果。”

美國的氣候問題特使、前國務卿克里在他的新聞發布會上說：“關鍵在於，我們相信我們正在採取的步驟能夠回答人們對中國前行步伐的疑問，並幫助中國和我們得以加快我們的努力。”

這兩位特使說，這個聯合宣言是雙方30多次談判的產物。中美兩國的外交官在過去一年來進行了面對面或視頻會晤。克里兩次前往中國，為這次峰會做準備。他在今年4月訪華後，中美兩國發表了處理氣候危機的聯合聲明。