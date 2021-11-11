美國是否派運動員參加北京冬奧會？拜習會看點之一

美國商業電視頻道CNBC11日引述2名知情人士報導，中國國家主席習近平可能會利用下周一15日中美領導人線上峰會，邀請美國總統拜登參加明年於北京登場的冬季奧運會。但這一邀請恐將讓拜登陷入兩難。拒絕出席則擱置雙邊關係，接受邀請，則與美國政府的民主、人權訊息有所牴觸。

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另據美國之音報道：美國國務卿布林肯周三說，美國還沒有決定是否派運動員參加明年2月在北京舉行的冬季奧運會，但政府正在與其他國家和夥伴積極磋商，並在適當時候作出宣布。

布林肯是在紐約時報主辦的一次對話會上被問到該問題時講的一番話，他說，“我們正在與盟友、與夥伴們、與世界各國商談，了解他們對這次奧運會、對參與這項賽事的看法。這項商談正在進行。我們將作出決定，但讓我今天只說這麼多吧。”

距離北京冬季奧運會開幕只有兩個多月時間，美國作出是否參賽決定的最後期限是什麼？布林肯沒直接回答，只是說會在奧運會開幕前作出決定。

美國國務卿布林肯曾經指責：中國粗暴和惡意對待上百萬新疆維吾爾穆斯林人是種族滅絕行為。聯合國一個獨立委員會2018年說，接到可信報告顯示，有至少一百萬維吾爾人和其它穆斯林被關進了新疆的拘留營。

不過，拜登政府也面臨不要以禁止派運動員參賽的方式抵制這次奧運會的壓力。二十國（G20）領導人上個月底在羅馬舉行峰會後發表的聯合聲明被解讀為並不反對派運動參賽。國際奧委會官員認為：抵制奧運會最終傷害的是運動員，對東道國的問題產生的影響很小。

美國眾議院議長佩洛西今年5月提出應該對北京進行“外交抵制”或“政治抵制”，並建議各國領導人應該允許運動員前去參加比賽，但他們本人不應該前往觀看。今年7月，歐洲議會也通過一項不具約束力的決議，督促歐盟及各成員國官員不要前去北京冬奧會。

白宮和美國國家安全委員會日前曾經拒絕就拜登總統將會如何回應習近平的邀請發表評論。白宮首席副新聞秘書卡琳·讓-皮埃爾(Karine Jean-Pierre)之前曾表示，白宮正在就這次峰會的具體細節進行安排，主要議題是對國家競爭的管控，而不是會達成多少成果。