美國稱與中國第一階段貿易協議會談有進展

美國貿易代表戴琪說，美國與中國正就中方遵守特朗普時代貿易協議的會談取得進展，但她不願預測結果如何。在美中這世界前兩大經濟體關係緊繃加劇下，美國總統拜登和中國國家主席習近平預定最快下周舉行視訊會議。據戴琪指出，拜習會將有幫助，他們對彼此的了解將有助關係改善。不過她說，兩位領袖會談對促進貿易討論並非必要。

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據路透社報道說，美國貿易代表戴琪周三表示，美國政府與中國就中國遵守第一階段貿易協議情況的磋商正取得進展，但她拒絕在討論繼續期間預測結果。戴琪在華盛頓對記者表示，美國政府旨在讓中國遵守2020年1月簽署的為期兩年的第一階段貿易協議，並正在評估中國在遵守協議方面的所有不足之處，包括商用飛機採購不足。

在第一階段協議中，中國承諾將在2017年水平的基礎上，在2020年和2021年期間將美國商品購買規模增加2,000億美元，中國目前遠遠落後於這一目標。根據彼得森國際經濟研究所貿易經濟學家Chad Bown彙編的數據，截至9月30日，中國僅達到目標的60%。

當被問及是否正在推動中國採取行動，允許購買波音商用飛機時，她表示，”如果你在關注第一階段協議執行中可能的不足之處，你應該預料到我們正在討論並評估所有的不足。”商用飛機是第一階段協議中確定的一個商品採購類別。

據路透社說，當被問及政府是否正在考慮下調對中國商品的關稅，以減輕美國經濟面臨的通脹壓力時，她表示，美國貿易代表辦公室正在評估根據“301條款”對中國商品徵收的關稅，這是一項尋求有利地位，以更有效地與中國競爭的戰略的一部分。

據法新社報道說，在美中這世界前兩大經濟體關係緊繃加劇下，美國總統拜登和中國國家主席習近平預定最快下周舉行視訊會議。戴琪指出，拜習會將有幫助，他們對彼此的了解將有助關係改善。不過她說，兩位領袖會談對促進貿易討論並非必要。戴琪說：「我不希望你們（指記者）認為，我們與中國貿易代表的會談沒有取得進展。」「我們正在談話，我們正在協商。所以我們無需家裡大人參與。」她指的是拜登和習近平。