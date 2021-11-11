美媒：中國計畫慢慢拆解恆大，防止其轟然倒塌

華爾街日報今天報道認為，中國政府的計畫涉及通過出售一些恆大的資產來控制該公司突然倒塌的風險，並限制購房者和相關企業的損失。

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華爾街日報說，一些投資者擔心，全球負債最多的房地產公司中國恆大集團會轟然倒塌，並引發深遠、廣泛的損失。不過，中國政府正在幕後慢慢拆解這家大型開發商，這是多年來其面臨的最大金融挑戰之一。

根據知情人士的說法和政府的官方聲明，相關計畫涉及通過向中國公司出售一些中國恆大的資產來控制該公司突然倒塌的風險，並控制購房者和參與其項目的企業遭受的損失。

中國必須在不打破該國史詩級的房地產繁榮的情況下做到這一點。規模約3,000億美元的債務讓中國恆大不堪重負，其中包括近200億美元的未償還美元債券。

知情人士稱，保障外國投資者並不是一個優先事項。不過，其中一位人士表示，北京方面仍在密切關注形勢，因為有關部門需要信貸市場保持健康，以防止其他房地產開發商倒閉，同時也擔心影響中國的形象。知情人士稱，拆解恆大可能需要數年時間，很多細節仍在研究制定之中。恆大或許能夠存活下來，只是可能會大幅“瘦身”。

到目前為止，相關工作的主要關注點仍然是恆大數百個陷入停滯的項目，其間可能會引入其他開發商接手。

該報道仍然引據知情人士稱，應中央政府的要求，恆大這些項目所涉的約200個城市大多已經成立了工作組，協助管理這一過程。地方政府已經接到命令，要求組織會計人員審查恆大在當地的財務狀況，與其他開發商商討未完工項目的後續，並成立執法小組監測公眾是否有不滿情緒。

據該報道，國務院新聞辦公室、中國住房和城鄉建設部均未回應置評請求。恆大之前表示，正努力解決問題，有時會有政府參與。

恆大10月31日通過微信發表聲明，感謝浙江省各級政府對當地一個住宅項目交付的支持。該公司稱，過去幾個月，當地住建局工作組幫助解決了一些項目問題。中國恆大稱，其工程部門嚴格遵守了政府的指示，但沒有詳細說明是什麼指示。

中國政府最關心的一個問題是確保人們已經付了錢的房子能夠得到交付。一些中國民眾將自己的儲蓄用於購買新房，而近年來許多人出於投資目的買房，不打算自住或出租。中國開發商通常在樓盤完工前向買家預售，如果項目爛尾或暫停，這些預付款就會有風險。

中國恆大預售了100多萬套仍未完工的期房。如果這些期房不能完工，許多家庭可能遭受痛苦的損失，這將打擊對房地產市場的信心。該行業佔中國經濟活動的四分之一左右，也是家庭財富的大頭。知情人士稱，在一些項目剛剛開展的地方，當地政府已要求中國恆大取消項目，並向購房者退還款項。這些知情人士稱，地方政府正與其他開發商商談接管相關地塊事宜。

據該報道，中國政府有關部門已經公開表明不會救助中國恆大，也不會向該公司注資，這麼做不符合政府的目標，即顯示出在中國沒有哪家民營企業大到不能倒。中國政府還在努力阻止房地產投機。