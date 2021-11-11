習拜醞釀視頻峰會 布林肯再說若中國對台動武 美國和盟友將“採取行動”

美國總統拜登及中國國家主席習近平間備受期待的會議即將登場，美國國務卿布林肯堅定誓言美方將支持台灣，以期阻止中國入侵台灣的企圖。布林肯在《紐約時報》主辦的一個論壇上被問及，如果中國發動攻擊，美國是否會介入保衛台灣。他重申了政府的一貫聲明，即華盛頓的作用是確保台灣有能力進行自衛，正如美國法律要求的那樣。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社報道稱，美國國務卿布林肯(Antony Blinken)周三表示，如果中國使用武力改變台灣現狀，美國及其盟友將採取“行動”，他並未說明具體是什麼行動。

布林肯在《紐約時報》主辦的一個論壇上被問及，如果中國發動攻擊，美國是否會介入保衛台灣。布林肯補充表示，“與此同時，我認為可以說，我們並不是唯一一個決心確保維護該地區和平與穩定的國家。”據布林肯說，“無論是該地區還是其他地區的許多國家，都會認為任何使用武力破壞現狀的單方面行動都是對和平與安全的重大威脅，一旦發生這種情況，它們也會採取行動。”

據路透社，布林肯並未說明他指的是什麼樣的行動。

美國總統拜登和中國國家主席習近平計畫舉行線上會晤，一位知情人士對路透表示，這次會晤最快將於下周舉行。當被問及會晤是否會在下周舉行時，布林肯表示“很快就會舉行”，但並未透露更多細節。

美國國務卿布林肯在拜登與習近平視頻峰會前再提台灣問題。法新社說，拜登自當選以來尚未與習近平親自會面。據報導，兩人最快將於下周舉行會議。布林肯（Antony Blinken）指出，拜登及習近平「很快」將舉行視訊會議。布林肯在「紐約時報」（New York Times）主辦的活動上表示：「我們將確保台灣有自衛手段，因為這個目的是，永遠不讓任何人達到確實試圖以武力破壞現狀的地步。」

布林肯也提及，提供台灣「自衛手段」等同於「最佳威懾」，以「對抗任何中國可能考慮採取的極其不幸行動」。