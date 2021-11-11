習近平喊話：亞太地區不應回到冷戰對立和割裂狀態

亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議周活動之一的企業領袖峰會今、明兩天舉行。中國國家主席習近平今天以視頻方式向亞太經合組織(APEC)工商領導人峰會發表主旨演講並稱，亞太地區不能也不應該回到冷戰時期的對立和割裂狀態。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道稱，中國國家主席習近平周四表示，亞太地區不能也不應該回到冷戰時期的對立和割裂狀態。各方要敞開胸懷，把握大勢，積極主動擴大開放，推進貿易和投資自由化便利化，維護產業鏈供應鏈穩定順暢，促進資源要素有序流動，推動經濟復蘇，實現聯動發展。

“要堅持向前看、朝前走，反對歧視性、排他性做法。以意識形態畫線、搞地緣政治小圈子，終究是沒有前途的。”

該報道指，新華社刊發習近平以視頻方式向亞太經合組織(APEC)工商領導人峰會發表主旨演講。

習近平同時強調，中國將堅定不移推進改革開放，為亞太經濟發展提供助力。中國致力於推進高標準市場體系建設，推動重要領域和關鍵環節改革取得新進展。

習近平說，“最近一段時間，中國有關部門正完善落實反壟斷法規，加強對國內部分行業監管。這既是推動中國市場經濟健康發展的需要，也是世界各國慣常做法。”他說，中國將毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展，平等對待各類市場主體，打造統一開放、競爭有序的市場體系，不斷夯實中國經濟長遠發展根基，並為亞太及全球工商界來華投資興業提供更好保障。

習近平還指出，中國將推進全面綠色轉型，並堅定實施應對氣候變化國家戰略；將統籌低碳轉型和民生需要，處理好發展同減排關係，如期實現碳達峰、碳中和目標。

據習近平說，“中國減排行動也將帶動規模龐大的投資，創造巨大市場機遇和合作空間。我們歡迎亞太工商界積極參與，共創綠色發展未來。”

美國和中國這兩個世界上最大的二氧化碳排放國稍早公布了一項協議，以加強應對氣候變化的合作，包括減少甲烷排放、逐步淘汰煤炭使用和保護森林。

路透社說，此外，習近平還提到，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界經濟復蘇艱難曲折。要把疫苗作為全球公共產品的共識落到實處，促進其公平合理分配，確保在發展中國家的可及性和可負擔性，共同彌合“免疫鴻溝”。

據法新社報道稱，亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議周活動之一的企業領袖峰會今、明兩天舉行。新西蘭擔任今年APEC主辦國，受疫情影響，各項會議以視訊方式進行。

習近平今天以預錄影片方式在APEC企業領袖（APEC CEO）高峰會發表演講。他表示，目前COVID-19疫情仍在全球蔓延，全球經濟復蘇之路艱難曲折，亞太地區應發揮引領作用。習近平喊話稱，亞太地區不能回到冷戰對立。

據該報道，習近平表示，「以意識形態畫線、搞地緣政治小圈子，終究是沒有前途的」，亞太地區不能、也不該回到冷戰時期對立和割裂的狀態。