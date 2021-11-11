CNN：傳拜登、習近平15日召開視頻峰會

繼美國新聞網站Politico之後，美國有線電視新聞網（CNN）也引述消息人士指出，美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平的視頻峰會將於15日召開。

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CNN指出，這次視頻峰會將是拜登1月就任美國總統後，首度與習近平開會。Politico引述的美國官員則透露，會議將在15日晚間舉行。

另外，美國媒體CNBC引述2名知情人士指出，習近平可能會利用線上峰會，邀請拜登參加明年於北京登場的冬季奧運會。

目前美中關係正因台灣、貿易、人權等議題陷入高度緊張。不過美中兩國本周出人意料就氣候議題發表聯合宣言，凸顯在某些領域上兩國仍會合作。

拜登曾希望與習近平舉行面對面峰會，但習近平已近兩年未踏出國門。