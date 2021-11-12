中國官方罕講共同富裕碳中和要記取大躍進人民公社教訓

聯合國新一屆氣候峰會結束之際，中國官方與時俱進召開新聞發布會，由中共中央財經委員會辦公室官員從經濟工作角度說明中共19屆六中全會通過的“中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議”即第3份歷史決議，提及要吸取1950年代推動大躍進、人民公社的經驗教訓，在實現碳達峰、碳中和及推進共同富裕的過程中，都要堅持“穩中求進”。

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據中央社今天報道說，中共中央上午在北京舉行記者會，說明中共19屆六中全會通過的“中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議”（第3份歷史決議）。中共中央財經委員會辦公室副主任韓文秀在回答媒體提問時，作上述表示。

韓文秀指出，“堅持穩中求進”是中共治國理政的重要原則，是做好經濟工作的方法論。要在“確保大局穩定”的基礎上積極進取，防止急於求成。他表示，要吸取1950年代“大躍進”、“人民公社化運動”的經驗教訓，在實現“碳達峰”、“碳中和”、推進“共同富裕”的進程中，都要堅持“穩中求進”工作總基調，一步一個腳印向前邁進。

韓文秀強調，企業慈善捐贈是自願行為，絕不能“殺富濟貧”、“殺富致貧”，不能搞“逼捐”，因為那不符合共同富裕的本意，也不可能達到共同富裕的目的。

中共總書記習近平提出2030年“碳達峰”及2060年“碳中和”的目標，被西方國家認為行動遲緩。但在中國國內，卻因部分地方政府為此強推減排污、減能耗的“雙減”政策，採取拉閘限電措施衝擊生產及民生，導致民間及產業界對這一減碳目標的質疑。

中央社說，至於“共同富裕”，在中國官方先前接連實施多項監管措施下，也讓中國企業界及民間與“劫富濟貧”及1950年代初期推行的“公私合營”產生聯想。