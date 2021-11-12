人權組織批評北京冬奧會贊助商對人權沉默

人權觀察（HRW）周五表示，北京冬奧會的贊助商必須就人權問題向中國政權和國際奧委會施加壓力。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天報道稱，人權觀察的中國主任Sophie Richardson說："離2022年北京冬奧會只有三個月了，但贊助冬奧會的公司卻對他們如何利用其影響力來解決中國令人震驚的人權記錄保持沉默。" 她補充說："這些公司錯過了一個展示其對人權承諾的機會，而是冒着受到審查和鎮壓所破壞的奧運會玷污的風險。”

一些人權組織指責中國政府在新疆（西北部）的 "再教育營 "中關押了至少100萬維吾爾族穆斯林。 北京否認了這一數字，並稱這些 "職業培訓中心 "旨在打擊該地區的伊斯蘭主義和分裂主義，中國官方說，新疆一直受到暴力襲擊的影響，中國指控維吾爾人發動了暴力襲擊。

10月底，在希臘舉行的官方儀式上，奧運聖火儀式被親西藏的活動家破壞後已經抵達中國。

人權觀察呼籲國際奧委會承認，中國政府正在 "違反 "它為舉辦奧運會所做的人權承諾。

上個月，國際奧委會的一名高級官員說，在這個問題上追究一個國家的責任不屬於國際奧林匹克委員會的職權範圍。

據該報道，排名前15位的奧運贊助商是GE、英特爾、歐米茄、松下、三星、寶潔、豐田、Visa、Airbnb、Atos、普利司通、可口可樂、安聯、陶氏和阿里巴巴。

只有居住在中國的人能夠被允許入場觀看定於2月4日至20日舉行的冬季奧運會。

總部設在紐約的人權觀察組織寫道，不應期望中國政府在奧運會期間尊重人權。人權觀察警告說："中國公民或外國運動員的任何示威或批評中國政府的言論，都可能導致遭審查或報復。”