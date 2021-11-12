六中決標本兼治「一國兩制」 評論指是否定鄧小平 料治港政策續收緊

一連四日的中共第十九屆六中全會昨(11日)在北京閉幕，全會公報罕有談及香港和澳門問題時指出，黨中央採取一系列「標本兼治」的舉措，堅定落實「愛國者治港」，推動香港局勢實現「由亂到治」的重大轉折，為促進「一國兩制」行穩致遠打下堅實基礎。時事評論員劉銳紹認為，這實灸上是否定已故領導人鄧小平較寬鬆的「一國兩制」政策，預料中國日後的治港政策會繼續收緊。

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六中全會通過的會議公報用了相當長的篇幅高度評價習近平自「十八大」執政以來取得的成就，在闡述維護國家安全成就時，以160字談及港澳台，若布關問題在最後的歷史決議中出現，則更是首次。當中指出，中共黨中央在堅持「一國兩制」和推進中國統一上，採取一系列「標本兼治」的舉措，堅定落實「愛國者」治港治澳，「推動香港局勢實現由亂到治的重大轉折」。

公報沒有具體談及「標本兼治」的舉措是什麼，但中國官方的中通社引述評論員周八駿「解畫」，指香港國安法的制定和實施，以及「完善」和落實新的香港選舉制度，是北京「從根本上解決了香港管制權要歸屬於誰的問題」，同時也從本質上解決了2019年中起爆發的反修例運動所造成的「暴亂」，讓社會恢復穩定。他認為，公報的說法，指明了日後的工作方向。 熟悉中國事務的香港時事評論員劉銳紹則分析，全會公報罕有地提及香港，反映中共對「一國兩制」的構想已與上世紀八十年代鄧小平提出時有所不同，鄧的政策比較寬鬆包容，但中國國家主席習近平則自2014年起逐步收緊治港政策，包括在十九屆四中全會中強調，要對香港行使全面管治權，其政策實質上就是否定當年鄧小平的「一國兩制」政策。他又指出，公報不少篇幅提到習近平具有原創性的思想新戰略，某程度上是為習收緊港澳台政策製造輿論基礎，而隨着中美角力持續加劇，香港可能會被「殃及池魚」