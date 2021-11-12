六中稱牢抓兩岸關係主導權 台灣稱絕不接受陸方框架和路徑

通過第三份中共歷史決議的第十九屆六中全會會議公報談及台灣問題時強調，堅決反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉，首次提及要牢牢把握兩岸關係「主導權和主動權」，但卻沒有提出「和平統一」。台灣的大陸委員會表明，不接受中共的政治框架和發展路徑，又批中共制度挑戰台海穩定。

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兩岸關係涉及中美關係，美國國務卿布林肯在全會公報發表前夕出席《紐約時報》主辦的論壇時響應北京如若對台灣動武的問題時表示，美國與不少國家都決心維護台海和平穩定，區內及全球不少國家都認為，以武力單方面改變台海現狀將對和平安全構成嚴重威脅，如果現狀遭到破壞，美國和盟友會採取行動。但他同時補充，美國的角色是確保台灣有自我防衛能力。

中共六中全會昨(11日)天閉幕，會議通過第三份歷史決議：《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，其公報在維護國家安全時罕有提及台灣，在不足六十字的表述中，公報指全會「堅持一個中國原則和『九二共識』，堅決反對『台獨』分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。」

在台灣，陸委會即晚回應，指六中全會討論的是中共「內部」政治議程及事務，對於中共慣常藉內部重要會議重申其「反獨促統」舊調，以及不被台灣人民認同的政治主張，陸委會重申，台灣反對且無懼北京當局恫嚇，堅定捍衛國家主權與民主自由，絕不會接受北京政府設定的政治框架及未來發展路徑。

陸委會又批評，公報內容刻意突出中共領導人權威，實為明年「二十大」延任鋪排正當性，但台方認為，中共決策強勢且高度集中，權力轉移機制愈加封閉和不可測；在全球局勢複雜變化當下，勢將對內部社會及台海區域情勢穩定造成挑戰，陸委會將持續關注相關動向發展，並妥適應處。

流亡海外的六四民運人士王丹在臉書發帖稱，第三份歷史決議是一份假大空的決議，至於中共聲稱要在兩岸關係上掌握主導權，那等於是說在中美關係和台海問題上發揮更大的主導權，質疑中共能否做到，亦看不出習近平有具體的新政策。 他認為，習近平亦清楚武力統一台灣不是最佳選擇，而在歐美國家對中共的「武統」提高警示後，「和平統一」的論調近期已重現中國官方主流輿論。