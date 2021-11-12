媒體：瑞士稱欲在對華關係上“另闢蹊徑”

瑞士外交部長伊格納西奧·卡西斯稱瑞士欲在對華關係上“另闢蹊徑”。伊格納西奧·卡西斯在《新蘇黎世報》(Neue Zürcher Zeitung)11月9日發表的採訪中指出：“這是一種尋求平衡的做法。一方面，我們與中國就人權進行着艱難的討論，但另一方面，中國也是經濟及其他議題上的重要夥伴。”

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據瑞士新聞今天報道說，瑞士外交部長伊格納西奧·卡西斯(Ignazio Cassis)淡化了他所代表的中立國追隨西方國家以中國人權紀錄為由對中國進行制裁的可能性。他還表示，瑞士不會急於與歐盟一道作出“草率決定”。

伊格納西奧·卡西斯在《新蘇黎世報》(Neue Zürcher Zeitung)11月9日發表的採訪中指出：“我們希望在對華關係上能另闢蹊徑，讓我們能夠舉辦像拜登與普京總統會面那樣的日內瓦峰會，或是和平會談。但如果我們總是與其他國家一唱一和，就無法發揮搭建橋樑者的作用。”

瑞士政府一直在討論是否採納今年3月歐盟因人權問題對中國實施的制裁。

據卡西斯強調：“該議題現在正處於討論之中，主導討論的是聯邦經濟事務秘書處(SECO)。但從外交政策角度來看，問題在於瑞士是希望繼續發揮斡旋者的作用，還是希望不由自主地追隨歐盟。在我看來，答案明顯是前者。”

據該報道說，1950年，瑞士是最早與中華人民共和國建交的西方國家之一。自2010年起中國就成了瑞士在亞洲的第一大貿易夥伴國，和僅次於歐盟與美國的瑞士全球第三大貿易夥伴國。一項瑞中雙邊自貿協定也於2014年7月生效。