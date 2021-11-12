官方定調：確立習核心是“時代呼喚、歷史選擇、民心所向”

針對中共19屆六中全會公報提到，確立習近平的核心地位有“決定性意義”，中共中央政策研究室主任江金權今天說，確立習近平的核心地位，是“時代呼喚、歷史選擇、民心所向”。

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據中央社今天報道說，中共六中記者會全力捧習，指確立習核心是歷史選擇。中共中央政策研究室主任江金權在說明會上表示，六中全會公報確立習近平的核心地位，是“時代呼喚、歷史選擇、民心所向”。

中共中央上午在北京舉行記者會，說明中共19屆六中全會通過的“中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議”（第3份歷史決議）。出席官員在回答時，均不忘全面讚頌中共總書記習近平執政9年來的成就，形同為這份歷史決議造勢。

中共19屆六中全會11日公布的會議公報提到，“確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，對新時代黨和國家事業發展、對推進中華民族偉大復興歷史進程具有決定性意義”。

江金權在回答媒體提問時說，鄧小平當年曾指出，任何一個領導集體都要有一個核心，沒有核心的領導是靠不住的。中共18大以來，黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革，根本在於有“以習近平同志為核心的黨中央領航掌舵，有習近平新時代中國特色社會主義思想指引航向”。他又說，習近平“開創中國特色社會主義新時代，推動黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革，在中華大地全面建成小康社會，成為眾望所歸、當之無愧的黨的核心、人民領袖、軍隊統帥”。

據江金權不忘強調，確立“習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，是時代呼喚、歷史選擇、民心所向。堅定擁護和維護習近平總書記的核心地位，全黨就有定盤星，全國人民就有主心骨，‘中華復興號’巨輪就有掌舵者，面對驚濤駭浪我們就能夠做到任憑風浪起、穩坐釣魚船”。