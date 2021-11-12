挑戰北京 巴丟草在意大利舉辦震撼性展覽

意大利北部的布雷西亞市將從周五開始舉辦流亡澳大利亞的35歲持不同政見的漫畫家巴丟草的首次國際個人畫展，無視強大的中國政權要求取消畫展的禁令。展品中刑椅被改造成簡單的搖椅，海報上的泰迪熊被描繪成戰狼，或者機槍對準雨傘，這些都是香港抗議活動的象徵......中國藝術家巴丟草在挪用北京的代碼的同時，對中國當局的宣傳進行了嘲諷。

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據法新社今天自意大利在意大利布雷西亞的報道說，在意大利舉辦的震撼性展覽：巴丟草無視北京的審查制度。

中國駐羅馬大使館文化處在10月14日發給布雷西亞市政廳的信中說，他的作品 "充滿了反華的謊言"，"危害了中國和意大利的友好關係"。但這個只有20萬居民的城市堅持自己的立場。據副市長Laura Castelletti以堅定的語氣告訴法新社，"在布雷西亞，無論是市議會還是市民，沒有人懷疑這個展覽會被取消。"

據該市副市長說，以考古遺址聞名的布雷西亞有着歡迎持不同政見者、畫家和作家的悠久傳統，一貫以 "捍衛藝術自由 "為名。最近的例子是受到土耳其政權迫害的庫爾德藝術家Zehra Dogan，她於2019年在那裡展出了她的作品。

巴丟草留着蓬鬆的鬍子，厚厚的玳瑁眼鏡後面有一雙笑眼，他說他非常高興和自豪，布雷西亞有勇氣對中國說'不，以捍衛基本權利。

巴丟草展覽的標題是 "中國（不）是（接近）"，暗指20世紀60年代一部著名的意大利電影的標題，展覽計畫至明年2月13日，展覽中譴責中國的政治壓迫和對新冠病毒的審查，這是針對北京兩個爆炸性話題。

據該報道說，巴丟草在接受法新社採訪時說：“我用我的藝術來揭露中國政府的謊言，但我也向中國人民的勇氣和智慧致敬，他們在一個非常嚴酷的環境中承受着專制政府。”

此前，由於藝術家巴丟草及其隨行人員受到壓力，2018年在香港舉辦展覽的嘗試失敗了。巴丟草說，"中國國家安全警察去恐嚇我在上海的家人"，並 "威脅要派官員參加開幕式"。

在布雷西亞展出的諷刺作品中，引起北京憤怒的是中國強人習近平和香港行政長官林鄭月娥的著名畫像，他們的臉合並在一起，以說明這個前英國殖民地的自治權受到侵蝕。

據巴丟草說，中國共產黨不 "容忍創造的力量，它認為所有自由的藝術家都是它的敵人，這就是為什麼當局如此憎恨我"，丟巴草說他是 "每天在社交網絡上受到死亡威脅 "的目標。

法新社說，另一件有爭議的作品是一系列用藝術家自己的血畫的60多個手鐲，代表他所說的官方送給中國士兵的手錶，作為對他們在1989年6月3日至4日晚上參與鎮壓北京天安門廣場的學生示威有功的獎勵。

展覽還向 "坦克人 "表示敬意，這個身穿白襯衫的無名小卒，六四事件第二天拿着兩個塑料袋，站在坦克面前，試圖阻止坦克的前進。作為對當前局勢的連接，巴丟草改造的坦克頂部點綴有象徵新冠病毒的顆粒球。

據法新社說，對這位儘管被稱為 "中國班克斯 "的持不同政見者來說，毫無疑問，北京對蔓延全人類的這場災難負有責任，因為據巴丟草說，在這種新冠肺炎病毒疫情大流行開始時，北京遲遲沒有對這種病毒做出說明。據巴丟草說，如果中國政府聽取了眼科醫生李文亮的意見，他曾在2019年12月底警告說武漢出現了冠狀病毒，那麼它 "可以在很早的階段阻止病毒"。

李文亮這位 "烈士 "醫生曾因 "散布謠言 "而受到警察的訓斥。此後不久，在2020年2月，李文亮死於新冠病毒。

據布雷西亞博物館基金會主席Francesca Bazoli告訴法新社，這次展覽 "無意冒犯中國人民或中國文化和文明"。但通過展示這些作品，”我們支持表達自由。“