男子光喊「港獨」口號遭囚5.75年 法官指因情節嚴重 AI指判刑駭人

外號「第二代美國隊長」的示威者馬俊文，因去年在廿個場合高呼「光復香港時代革命」和「香港獨立」等口號，被裁定煽動他人分裂國家罪成，昨(11日)午被判入獄5年零9個月。國安法指定法官陳廣池判刑時指，分裂罪無關使用武力與否，而被告一再犯案，毫無悔意，言行貶損《港區國安法》，更難保其他被煽動者「不會成為下一個馬俊文」，認為情節嚴重，不接受辯方要求他判處被告五年以下刑期的請求。

廣告 繼續瀏覽後續

這是國安法生效後第二宗罪成的案例，但與首例的唐英傑駕駛電單車展示「光復香港 時代革命」旗幟並撞傷警員一案不同，此案只涉及叫喊口號，人權組織「國際特赦組織」副秘書長Kyle Ward在法庭判刑後表示，純粹叫喊口號和在網上傳播政治觀點，馬俊文便被判囚逾五年，實在駭人、不可接受(outrageous) ，促靖港府停止控告沒有呼籲使用武力和實時暴力的言論表達。他續稱，目前兩宗國安法的刑罰過重，危害表達自由，顯見國安法中聲稱保障人權的條款未受尊重。該組織呼籲港府停止藉著無限擴展「危害國安」的定義來關押異見人士。

不過，屬建制派的資深大律師湯家驊向《明報》表示，本案被告犯案二十次，嚴重程度與唐英傑案相差不遠，被裁定「情節嚴重」是有基礎的。他更指出，「治亂世 用重典」是無可厚非，經過這兩宗國安法案件，就「煽動他人分裂國家罪」，監禁6年至6年半的量刑起點「會維持一段時間」，直至上訴庭有機會再重新檢視。

陳官：分裂國家罪不論有否使用武力

馬俊文案昨日在區域法院判刑，代表31歲被告的資深大律師蔡維邦求情時指出，本案不屬於國安法第21條中情節嚴重案件，毋須判處5年以上、10年以下徒刑，又以唐英傑案對比，指馬俊文沒有危害他人，且多次被捕時均表現合作，又指被告「單人匹馬」宣示口號，但法官陳廣池此時質疑，唐英傑只是一日犯案，但此案被告犯案二十次，「點解覺得佢(被告)唔系特別嚴重？」

陳官下午判刑時引述被告親自撰寫的求情信指，被告在信中提到「全民勇武，武裝起義，不單是流於一句口號，更是我們的願景」，又說「對於我過去的所作所為，我不感羞恥，毫無悔意」。另據心理報告可見，被告開始時是一個「被煽動者」，受到同儕肯定後，變本加厲，成為一個「煽動者」，受到同儕肯定後，變本加厲，成為一個「煽動者」，緊貼政治人物的政治口號和吹噓。陳官認為，被煽動者有意衝著干，造成更大破壞和動蕩。

陳官認為，本案屬情節嚴重案件，原因是被告毫無悔意，「一而再、再而三」犯案，並有計畫地針對不同群組討論香港獨立，以煽動者身分推波助瀾，促進下

一場革命；又「明目張膽」地在公眾地方叫喊口號，並在社交平台呼籲他人參與集會活動。陳官指出，煽動行為令被告自我感覺良好，惟其言行令一些不知就裡的被煽動者，煽動他人做激進行為，「被煽動者難保不會成為下一個馬俊文」。

陳官判重刑的另一原因是，被告大肆貶損國安法，例如聲稱國安法是假的，是一種裝飾，沒有力量；另外又以自己數次被捕均獲得保釋作為支持自己沒有犯法的「謬論」，難保他人不被誤導。

陳官又說，根據國安法第21條，不論有否使用武力都可干犯分裂國家罪，重要的是被告有犯罪意圖及行為煽動他人分裂國家，而且被告不是一時衝動犯案，「以美國隊長2.0自居，得意之情溢於言表」。

根據控方案情，報稱無職業的被告馬俊文，於去年8月15日至11月22日期間，在不同公開場合包括商場、政府總部、警署外，公開宣揚香港獨立，藉此煽惑他人分裂國家；其行為包括帶領市民高喊 「光時」、「香港獨立，唯一出路」、「香港人建國」等口號，以及展示「民族自強」、 「香港獨立」字眼的紙張。