調查：美國取代中國 成為全球最大奢侈品消費國

11月11日，貝恩（Bain）諮詢公司發布的最新調查顯示，在2021年，美國人在個人奢侈品上的消費額超過了中國消費者，成為全球第一。

廣告 繼續瀏覽後續

調查顯示，全球綜合奢侈品市場今年預計將達到1.26萬億美元的總銷售額，比2019年低10%左右。其中，美國消費者的花銷占今年總額的三分之一，超過了各占銷售總額23%的中國及歐洲消費者。而在中共病毒疫情前，中國人是全球奢侈品的最大消費群體，在追求最新時尚潮流方面的支出一直居全球之首。

貝恩公司預計，2020年多國的封鎖防疫措施，尤其是國際旅行中斷，導致全球消費情勢黯淡。不過，今年隨着各國逐步解封，高端配飾、皮具和服裝等個人奢侈品市場已迅速恢復到疫情前的水平。而即將到來的假日購物季將令消費復興更加強勁。

負責此次調查的貝恩合夥人達皮奇奧（Claudia D’arpizio）表示，雖然今年8月中旬以來，中國的經濟增速一直在放緩，但是貝恩仍對個人商品市場的復甦感到樂觀。她說：“我們相當樂觀，個人商品出現了明顯的V型複蘇。”

不過，貝恩的調查報告也顯示，因為全球新冠疫情還未完全過去，今年全球更大的奢侈品市場，包括高端旅遊、餐飲、藝術品和傢具等行業的銷售，仍落後於2019年的水平。

報告說，許多消費者因疫情一直宅在家中，而不是周遊世界，與此同時，各國對豪華酒店、高檔餐飲和游輪的旅行限制尤其嚴格，因此，這些行業都尚未完全復蘇。

貝恩預計，雖然今年中國人的奢侈品消費被美國人超過，但是到2025年，此趨勢很可能發生逆轉，中國人的消費額或再度達到總消費額的近50%，反超美國和歐洲。而且，全球旅遊業也將在2022年底至2023年中反彈。

報告還說，因為新冠疫情導致消費者不得不選擇網上購物，也加強了國際大品牌在市場上的主導地位。同時，大品牌之間也增加了合作，一同利用數字活動的方式來吸引注意力。例如：法國集團開雲（Kering）旗下的兩個品牌古馳（Gucci）和巴黎世家（Balenciaga）之間，就加強了網上的推廣合作。