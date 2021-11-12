雙11：阿里巴巴報商品交易總額達到845.4億美元 同比增長約14%

中國電子商務巨頭阿里巴巴集團在今年的雙十一促銷活動中，收到訂單價值，即商品交易總額(GMV)，達到人民幣5,403億元(合845.4億美元)，同比增長約14%。阿里巴巴周四在活動的最後幾個小時淡化了其銷售數據，並大力宣傳其社會責任舉措，這標誌着雙十一這一備受關注的活動的基調發生了轉變。

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據路透社今天報道說，阿里巴巴雙十一期間商品交易總額達到845.4億美元，同比增長約14%。雙十一開始之前，分析師曾表示，預計阿里巴巴今年的商品交易總額只會小幅增長，因零售銷售放緩、供應短缺、電力中斷、以及疫情相關的停擺。

自2009年推出以來，雙十一已經成為受到密切關注的衡量中國消費者情緒的指標。去年，阿里巴巴在雙十一期間的商品交易總額為740億美元。

阿里巴巴周四在活動的最後幾個小時淡化了其銷售數據，並大力宣傳其社會責任舉措，這標誌着雙十一這一備受關注的活動的基調發生了轉變。在中國當局收緊監管的情況下，阿里巴巴淡化了營銷炒作，稱其今年的重點是可持續增長。

據阿里巴巴表示，截至星期四中午，包括蘋果和歐萊雅在內的近400個品牌各自的銷售額均超過了1,500萬美元。