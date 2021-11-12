高志活要求到香港取回國殤之柱 但強調先獲《國安法》豁免權

香港媒體透露說，“國殤之柱”創作人、丹麥雕塑家高志活（Jens Galschiot）發出公開信，表示將會來港取回“國殤之柱”，但要求港府確保他和他的團隊不會被控違反香港國安法遭逮捕。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天引述官方的香港電台今天的報道稱，高志活表示，拆卸“國殤之柱”的程序複雜，他需要親身來港處理，並需要香港大學方面協助，包括技術支援和封路等。

高志活說，從報道得知，香港國安法可以起訴外國公民，因此要求港府保證他和他的團隊在港處理“國殤之柱”時，不會被起訴。

“國殤之柱”共有5座，其中一座用來紀念“六四”事件，高約7公尺。“國殤之柱”上刻有多個身軀扭曲面容痛苦的人像，象徵遭到血腥鎮壓的死難者，基座以紅字刻上“六四屠殺”和“老人豈能夠殺光年輕人”等字樣。

1998年，港大學生會為悼念“六四”事件死難者，在校內豎立了“國殤之柱”，而此前“國殤之柱”為前香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）持有。

月前，港大要求支聯會移除校內“國殤之柱”雕塑，但支聯會已經解散，至今沒回應港大方面的要求。

據自由時報今天報道稱，，“國殤之柱”原名“Skamstøtten”，是“恥辱之柱”的意思，世界上共有6座，而目前在港大展示者，是1997年高志活為悼念中國“六四天安門事件”，與支聯會合作展出；從1997年後，港大學生每年在6月4日洗刷這個雕塑，直至今年仍持續這項傳統。

在此之前，得知港大要求拆除雕塑後，高志活曾表示，他願意親自處理，也非常樂意將作品在台灣展出，但不確定台灣政府是否會歡迎；此外他也已接獲友人邀約，願意在美國華盛頓安置該作品。