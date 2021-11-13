全部場館用綠能 習近平借北京冬奧宣揚碳中和決心

北京冬奧明年2月4日開幕，距今只剩80天左右，頂著2008年北京奧運光環，北京冬奧是否也能大放異彩，世人關注，北京各項準備作業如火如荼進行，所有場館都完工就緒，開始測試，中國官媒新華社藉著一篇報導隆重宣示，“冬奧，我們準備好了。”

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來自張北地區的風能、太陽能、生物質能等清潔能源產生的綠電通過這一工程輸入北京電網，它們通過適用於北京冬奧會的跨區域綠電交易機制，照亮北京賽區場館，為冬奧場館的“綠色運行”提供保障，助力北京冬奧場館實現奧運史上首次100%清潔能源供電。“用張北的風點亮北京的燈”，這句詩意表達在冬奧場館中已成為現實。

“壩上一場風，從春刮到冬”，這句在張北地區的農諺，反映出這一地區擁有豐富的風能資源。由於此前電網結構薄弱，張北地區的風能、光伏等清潔能源利用率並不高。2020年6月，張北柔直工程投入運行，作為2022年冬奧會清潔能源配套項目，這一工程成功將張家口地區上百家風電場、數千家光伏電站連成一個有機整體，並成功“上網”，實現了綠電的全部接入、消納和輸送。冬奧場館綠電運行邁出關鍵性一步。據估算，每年，張北柔直工程可向北京地區輸送清潔電量約225億千瓦時，大約相當於北京市年用電量的十分之一，摺合每年節約標煤780萬噸、減排二氧化碳2040萬噸。

據了解，張北柔直工程採用了12項世界領先的技術，有效解決了張北地區綠色電力“並不上”“送不出”“難消納”三大難題。為了確保綠色電力平穩、充足供應，張北建立了風光儲輸一體化裝置，豐寧建設了抽水蓄能電站，在整個電站中發揮着“蓄水池”的作用。當電力供應富餘充沛之時，用它們儲能，當電力緊缺時，讓它們及時補充電網。