北京股市15日正式開業

中國第3個證券交易所北京證交所將於11月15日正式開市。北京證交所成立開業，被視為中共總書記習近平重要財經政績。

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據中央社今天報道說，中國第3個證券交易所北京證交所15日開市。首批在北交所掛牌上市的公司，將有81家。

北交所的交易時間，與上交所、深交所同為上午9時30分至11時30分及下午1時至3時，但漲跌幅限製為30%。其中，個股上市交易首日、退市整理期首日等日不設漲跌幅限制。同時，滬股、深股精選層掛牌公司平移至北交所上市者，平移當日的漲跌幅限製為30%，並以精選層最後一個交易日的收盤價為基準。

該報道引述中新社消息說，根據北京證券交易所表示，截至12日止，累計已有逾210萬戶投資者預約開通北交所的合格投資者權限，並有112家券商取得北交所的正式會員。預估中國大陸可參與北交所上市股票交易的投資者超過400萬戶。

北交所12日發布“北京證券交易所合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者證券交易實施細則”等6件業務規則，都將於15日起實施。連同先前發布的45件業務規則，範圍涵蓋發行上市、融資併購、公司監管、證券交易、會員管理及投資者適當性等領域，形成北交所“自律規則體系”。

據北交所表示，15日開市涉及的技術系統已完成改造升級，各券商、資訊商和投信的相關係統已完成配套改造。北交所內部機構配置、人員配備均已到位。