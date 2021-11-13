印度指中國已成頭號安全威脅 擬在中印邊境西段部署最先進導彈

中印邊境局勢持續緊張。多間印媒報道，印度政府周四（11日）向該國最高法院表示，印軍需在中印邊境擴建更寬的公路，以滿足將印軍目前最先進的布拉莫斯超音速巡航導彈和其他軍事裝備，運輸到指定地點的需求。稍早印度國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）最近在一場媒體主辦的論壇中表示，中國已成為印度頭號安全威脅。

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據東網今天報道稱，印度擬中印邊境西段部署最先進布拉莫斯導彈。

此前，印度發布一項價值1.2億印度盧比的戰略項目，打算用一條全長900公里的公路，全天候貫通北阿肯德邦4個朝聖地。政府周四向最高法院請求修改該計畫，據報印度總檢察長韋努戈帕爾（K. K. Venugopal）聲稱當地的地形條件惡劣，5.5米寬的公路不足以運輸12.8米長的布拉莫斯導彈及其發射裝置。如印軍不能將該裝置和其他重型機械設備運送到中印北部邊境，一旦爆發戰爭，印度將難以應戰。

資料顯示，布拉莫斯導彈是印軍目前最先進的遠程超音速導彈，最大飛行速度約3馬赫，最大射程超過400公里，可從潛艇、水面艦艇、飛機以及陸基平台發射。印度陸軍2007年開始裝備陸基型布拉莫斯導彈，現服役有兩個型號，具一定精確打擊能力，並先後組建了3個導彈團。

另外，美國國防部早前一份報告指，中方在中印邊境爭議地區建設一個100戶的平民村莊。印度外交部周四指控，中方在過去多年持續在邊境地區進行相關工程，印方不接受其領土被非法佔領，亦不接受中方的不正當主張。

據中央社今天報道，印度國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）最近在一場媒體主辦的論壇中表示，中國已成為印度頭號安全威脅。

印度主要媒體集團“時報集團”（Times Network）於10日至11日舉辦了“2021年時報當下峰會”（Times Now Summit），拉瓦特於11日出席其中一個場次的討論會。據“印度時報”（The Times of India）今天13日稱，拉瓦特在會中被問及中國是否為印度頭號敵人時回應：“這是無庸置疑的。來自北方邊境的威脅遠大於其他。”

除了中國之外，印度也與巴基斯坦接壤。在過去，印度一直視巴基斯坦為主要國安威脅。

拉瓦特說，印度軍方已為“意外衝突”做好準備，“如果加萬谷（Galwan Valley）事件重演，我們會以其人之道還治其身”。

去年6月中旬，印度與中國邊境部隊在加萬谷爆發流血衝突，戰鬥導致印方20名士兵喪生，中方雖未公布官方數字，但印媒聲稱，人民解放軍傷亡人數估計40餘。

拉瓦特指出，雖然印方在衝突爆發後一直努力維持“脫離戰鬥”狀態，但從中方不斷在邊界修建基礎設施的情況看來，緊張的情勢短期內難以緩和。他也強調，即使冬天將至，印度士兵已備妥進駐邊界的高海拔地區與中方部隊對峙，直到對方退回去年衝突以前的駐紮地點為止。