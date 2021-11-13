拜登與習近平周一視頻會 王毅與布林肯先熱身

美國總統拜登和中國國家主席習近平將於周一進行視頻會議，這是他們的第三次會議，因為華盛頓和北京之間的爭端不斷，雙方都在台灣、貿易和人權問題上立場堅定。為此，中國外交部長王毅和美國國務卿安東尼-布林肯周六進行了電話交談，為會議做準備。

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據法新社今天報道，白宮周五說，拜登與習近平的視頻交流將在華盛頓時間周一 "晚上 "進行--在北京是周二早些時候--此宣布證實了幾天來流傳的新聞報道。根據白宮發言人詹-普薩基的一份聲明，拜登與習近平將 "討論如何負責任地管理兩個大國之間的競爭"，以及如何 "在我們的利益一致時一起工作"。

白宮發言人說，拜登在與他的對手習近平打交道時，將 "明確和直截了當地表達美國的關切"，習近平經常被描述為自毛澤東以來最強大的中國領導人。

據該報道，而習近平正在穩步加強對政權的控制，中國共產黨周四通過了一份文件，以慶祝該黨成立一百周年為契機，首先讚揚了習近平，這就是證明。北京強人習近平的思想是中國文化和靈魂的精髓，共產黨的決議文中寫道，並呼籲 "黨、軍隊和全體人民更緊密地團結在以習近平為核心的中央委員會周圍"。

自拜登就職以來，中美兩位領導人已經給對方打了兩次電話。但美國總統從未掩飾過他希望親自會見中國領導人的願望，並在最近的G20和COP26峰會上毫不猶豫地批評習近平的缺席。但拜登不得不與習近平進行虛擬會晤，習近平以健康原因為由，已經近兩年沒有離開過中國。

報道稱，美國總統雖然拒絕 "冷戰 "一詞，他更喜歡 "競爭 "或 "對抗"，但還是將與北京的競爭作為其外交政策的主軸。

北京和華盛頓之間的關係在一系列問題上處於歷史最低點，從貿易到人權再到中國的地區野心，這些都促使拜登鞏固美國在亞洲的地區聯盟。

最近幾周，在台灣問題上，緊張局勢再次升溫。

在拜登發表聲明暗示如果中國攻擊台灣，美國已準備好進行干預之後，美國外交官又回到了微妙的路線上，多次發出警告，並堅持他們希望 "勸阻 "北京不要進行任何軍事干預。

在這種高度緊張的情況下，周一的拜登與習近平視頻會符合華盛頓的願望，即在最近並不總是順利的部長級接觸之後，保持最高級別的 "溝通渠道"。

法新社說，中國外交部長王毅和美國國務卿安東尼-布林肯周六進行了電話交談，為會議做準備。

根據中國外交部的說法，王毅告訴布林肯，在習近平和拜登的會談中，"雙方應該互相滿足"。王毅還告訴布林肯，華盛頓應該停止就台灣問題發出 "不正確的信號"。

在美國方面，這是一個 "設定競爭條件 "的問題，詹-普薩基周五說。如果白宮如此熱衷於建立 "總統對總統的對話"，根據其發言人的說法，這不是因為我們在尋求結果或具體決定。美國還堅持認為，在可能的情況下，需要與中國合作。

中美這兩個國家也是世界上最大的兩個溫室氣體排放國，本周在一份令人驚訝的聯合聲明中承諾為應對全球變暖做出更多努力。

據布林肯說，"我們與中國的關係是我們最重要和最複雜的關係之一，" 安東尼-布林肯周五說，中美關係"有不同的層面：合作、競爭和對抗，我們將在這三個方面同時採取行動，" 他還補充說，對中國在氣候相關問題上取得 "一些進展 "表示歡迎。