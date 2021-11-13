拜習會將於下周二舉行 主要討論兩方面議題

中國外交部發言人華春瑩11月13日宣布：經中美雙方商定，國家主席習近平將於北京時間11月16日上午同美國總統拜登舉行視頻會晤，就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。

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美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周五表示，兩位領導人將在下個星期初的視頻會面中討論兩國之間如何負責任地進行競爭，及如何在兩國利益一致的領域進行合作等問題。

普薩基在發表的一份聲明中表示，拜登將在會面期間清晰地對習近平表明美國的意向以及美國優先考慮的問題，而且在會面中不會保留他自己的觀點。

她說：“雙方將討論廣泛的議題， 而且總統也當然不會在他關注的問題方面有所保留。”

但是普薩基敦促各界不要希望會面後兩位領導人會發表重大聲明。她說：“我並不期望此次會面會有重大成果。”

本周美國和中國宣布了一個氣候協議，這似乎在表明兩國在某些方面也可以進行合作。

此次會面將是拜登於今年1月份出任美國總統後兩位領導人的首次會面。拜登曾經一度希望10月底在蘇格蘭舉行的氣候變化峰會上能夠與習近平面對面會談，但是習近平已經有近兩年沒有離開中國了。

中國駐美大使館本11月9日發布的一份聲明似乎表示，中國政府有意升溫兩國的關係。習近平在信中寫道：“中國全面與美國加強交流和合作，以推動兩國關係重回正軌。”

拜登與習近平9月9日曾經進行了90分鐘的通話，而美國國務卿布林肯近日曾經表示，在拜登就職後他已經與習近平通話5個小時。

這次會面是在美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan ）與楊潔篪今年10月份在歐洲會面後商議定的。