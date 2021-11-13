法國媒體：與習近平對話

法國《世界報》13日發表社評文章“與習近平對話”。中共六中全會上下4天，發生了兩件值得注意的事件。一是中美達成強化氣候行動聯合宣言；二是拜習將舉行視頻會。法國記者認為這些都是向美國發出的對話信息。《世界報》認為：中國將是一個不走民主道路的強國。而西方不可能不與世界第二大強國-中國進行對話。

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社評文章開頭寫道：有誰還會再懷疑呢？六中全會閉幕後局勢明朗了。習近平將在2022年下半年召開的中國共產黨第20次代表大會之後繼續領導中國。六中全會從11月8日至11日召開。它傳遞了一個明確的信息：黨賦予了習近平實現第二個百年奮鬥目標的艱巨任務：在他的帶領下，2035年可把中國建成更強大的現代化國家，比2020年富裕兩倍。

法國記者寫道：通過一個自1921年建黨以來取得的種種成就的決議，習近平只有一個目標，就是加強自己的權力、強化他的執政方針。事已至此，他在黨內的地位已堪比毛澤東。

《世界報》寫道：從官方的口徑上看，中國共產黨會繼續推進鄧小平在毛澤東死後開啟的改革開放。而鄧的改革之路導致了濫用職權、貧富懸殊加劇、腐敗、意識形態上的放任等弊端。決議上有一段“從嚴治黨”的描述，讚揚習近平的功績。法國記者表示：如果習近平2012年上台後不立即着手解決弊政，或許對這個體制是致命的。西方人可以從決議中的一段話體會到，將來和習近平打交道會是怎樣一番情景。決議上寫道：“中國共產黨和中國人民以英勇頑強的奮鬥向世界莊嚴宣告，改革開放是決定當代中國前途命運的關鍵一招，中國特色社會主義道路是指引中國發展繁榮的正確道路，中國大踏步趕上了時代。”

法國記者表示：近年來，那些曾擔憂中國會轉向極權主義和民粹主義的人讀了六中全會決議後會再次證實他們的擔憂。

但我們也可以從中國以外發生的兩件事情上對六中全會有另一種解讀。這4天里發生了兩件事情，都與六中全會有直接的關係。在10日夜間和11日當天，出人意料地的中國和美國發表了《中美關於在21世紀20年代強化氣候行動的格拉斯哥聯合宣言》；另一個重要的事件就是習近平和拜登在下個星期初將舉行視頻會議。我們對此有兩種猜測：要麼中國國家主席習近平已經知道該決議會順利通過，不會出意外，所以決定立即向華盛頓發出令人放心的信息；要麼習近平是旨在安撫一些擔心與美國緊張局勢升級的共產黨領導人。

《世界報》認為：不論是哪一種情況，這都反映了習近平有繼續對話的意願，這是我們西方人要掌握的信息。法國記者認為，在當前最敏感的台灣問題上，決議措辭還是比較溫和的。只提到“堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權”。相反，習近平把工作重點放在了國家現代化和國家穩定上。而發動一場統一台灣的戰爭將使這些目標處於險境。

在美國，鷹派一直認為與中國半個世紀的“接觸”是錯誤的。 歷史是不能再來一次的。 中國將是一個不走民主道路的強國， 這是一個事實。 西方人別無選擇，只能與世界第二大強國-中國進行對話。我們所要看到的是，中國在發布勝利主義公報的同時也會做出務實的妥協。