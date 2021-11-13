港府拒發英媒記者簽證 外界：對新聞自由的最新打壓

英國媒體《經濟學人》13日表示，香港當局拒絕為其記者黃淑琳（Sue-Lin Wong）續發工作簽證，但沒有提供任何解釋。外界認為，事件是對香港新聞自由的又一次打擊。

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《經濟學人》主編貝德斯（ Zanny Minton Beddoes） 在13日發表的一份聲明中說，“香港移民當局，拒絕為我們的記者黃淑琳的工作簽證延期。我們對他們沒有解釋的決定感到遺憾。 Sue-Lin 目前不在香港。我們為 Sue-Lin 的新聞事業感到自豪。”

貝德斯表示，“我們敦促香港政府對外國媒體保持採訪准入，這對香港作為國際城市的地位至關重要。”

黃淑琳是澳大利亞人，畢業於澳大利亞國立大學和中國清華大學。她之前曾在路透社和《金融時報》工作，並報導了2019年的香港的民主抗議活動。

黃淑琳周六在推文中確認簽證被拒，並表示：“很遺憾我將無法繼續在香港報導。我喜歡了解這座城市及其人民。我會想念你們所有人。”

黃淑琳簽證遭拒引發關注

黃淑琳是香港自港區國安法實施後，至少第3名延續工作簽被拒的外媒記者，令外界擔憂香港新聞自由進一步受到侵蝕。

此前，香港英語網絡媒體《香港自由媒體》（HKFP）編輯Aaron Mc Nicholas及《紐約時報》儲百亮（Chris Buckley）的工作簽證也被拒，港府同樣沒有給出原因。

英媒《衛報》（the Guardian）表示，《基本法》第27條聲稱保障香港的言論和新聞自由，北京在1997年收回對香港的控制權時也對此表示同意，但在2019年大規模民主抗議活動和去年實施嚴格的港版國安法後，新聞自由在這個曾經可以直言不諱的城市受到了限制。

衛報說，雖然港府對外界聲稱國安法後新聞自由不變，但幾個月前，該市最具聲勢的民主報紙《蘋果日報》被迫關閉、其老闆黎智英和其他工作人員根據國安法被捕後，人們對新聞自由的擔憂與日俱增。此次《經濟學人》記者被逐出香港，是北京和港府對新聞自由的又一次打壓。

事件也在推特社交平台上引發強烈反響。

新聞學教授Yuen Chan寫道，“又一名外國記者在曾經的‘亞洲世界城市’被拒絕了簽證。”

“香港觀察”創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）留言，“真是令人心碎及難以接受。”

作者伊恩·威廉姆斯 (Ian Williams) 表示，這是“香港陷入大陸式鎮壓的又一個悲傷的日子。”

曾駐香港的美聯社財經記者Kelvin Chan則在推特上說：“對香港的套索正在收緊，但看到它如此明目張膽地這樣做，仍然有點令人驚訝。”