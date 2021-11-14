國際網球同仁詢問彭帥哪去了？她安全嗎？

一個冠有“#WhereIsPengShuai“的標籤在國際網絡平台流傳，傳達國際網球界運動員主要是女子運動員對中國網球運動員彭帥關注與憂慮，顯示在社交網絡上，有對中國球員彭帥的命運感到擔憂。據報道，彭帥在她的微博賬戶上指控其國家的一位領導人實施強姦後，失蹤了大約10天，彭帥的賬戶帖文後來被刪除。

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據法新社今天自巴黎的報道說，前美國冠軍克里斯-埃弗特（Chris Evert）今天周日在她的推特賬戶上寫道：“是的，這些指責非常令人擔憂。我從14歲起就認識彭帥，我們都應該擔心，這很嚴重，她在哪裡？她安全嗎？” 這位前美國冠軍克里斯-埃弗特（Chris Evert）還說，“有任何她的消息都將被感激。”

法國選手Alizé Cornet周六也在她的賬戶上發布了#WhereIsPengShuai的信息，她呼籲說 "讓我們不要沉默"。而英國男子網球選手Liam Broady也使用了#WhereIsPengShuai的標籤，他在今天周日寫道：“我無法相信這種事情會在21世紀發生。”

法新社說，數以百計的匿名人士提出了同樣的問題，並批評國際網球聯合會（ITF）和WTA（女子職業巡迴賽的傘式組織）對此緘默。

11月4日，中國封鎖了所有關於彭帥的信息，因為這位前世界第一的雙打選手在社交媒體上指控一位前共產黨高級領導人強迫她發生性關係，然後讓她成為自己的情婦。

這一爆炸性指控於11月2日在這位35歲的雙打冠軍和2014年法國公開賽雙打冠軍的官方微博賬戶上簡短髮布。在一篇長文中，彭帥聲稱，三年前她與前副總理張高麗發生了強迫性關係。張高麗在2013年至2018年期間是中國最有權力的政治家之一。

雖然中國審查制度很快從中國互聯網上刪除了這一信息，但截圖像野火一樣傳播。

法新社說無法確定這條信息是否真的是彭帥所寫，她的團隊人員拒絕發表評論。張高麗也沒有作出公開反應。

根據微博數據，這條發布在該球員官方賬戶上的信息被瀏覽了10萬多次，但內容沒有被確指。