日本皇嗣秋筱宮長女真子與丈夫小室圭離開日本赴美

秋筱宮夫婦的長女小室真子和丈夫小室圭於 14 日上午 8 點 10 分左右離開了東京的家。以後，乘出租車前往羽田機場，啟程前往美國紐約生活。

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他們8:40左右到達羽田機場。一度進入了東京羽田機場內皇家花園酒店。進入酒店時，有人看到他們在車上向媒體點頭示意。

13 日下午，真子回到位於東京的娘家赤坂禦用地的秋筱宮家宅邸，與父母弟妹做離開日本之前的告別。

小室在12日晚上會見了母親的前未婚夫，並在出發前解決了懸而未決的財務問題。小室的律師解釋說，結果是前未婚夫收到了和解費，結束了騷動。他們在紐約開始新的生活。

10點08分左右，他們在與普通旅客不同的通道上接受了安全檢查後，出現在登機口。

一名保安陪隨行。真子頭髮垂下來，身着藏青色毛衣和長褲。 小室穿着一件灰色的前開襟愛爾蘭毛衣、牛仔褲和靴子，兩者的服裝都很休閑。

據說紐約的生活費非常昂貴，真子的丈夫小室圭在紐約司法考試落第，年收入比原計畫減少三分之一，可能只有600萬日元左右(合中國人民幣約33萬8,430元）。

真子在皇室時的年收為915萬日元，按照日本20歲成年，她已經成年10年有餘了，總收入超過1億多日元了，她還曾作為東京大學綜合研究博物館非常勤特任研究員打工，據說年收入也能達到120萬日元，人們猜測她的存款也應該有1億多日元了。 據說在紐約一個月的生活費約用45萬日元，小室的工資也勉強能應付。

據說真在紐約也找到了工作。