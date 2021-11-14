白宮：拜習會是為更有效與中國競爭設置規範，並非尋求達成重大成果

白宮11月12日說，美國總統拜登與中國領導人習近平將在美國時間下星期一晚上舉行視頻會議。在這次備受矚目的視頻峰會前夕，美中兩國剛剛出乎外界意料地發表聯合聲明，承諾共同對付氣候變化。不過，這兩個大國在台灣、人權、貿易等一系列問題上仍然存在尖銳分歧。白宮發言人12日說，這次峰會是美國為負責任地管控美中之間的“密集競爭”而展開“密集外交”的延續，更多的是為更有效地為與中國競爭設置規範，而不是尋求達成重大成果。白宮還表示，在令美國關切的領域，拜登總統在對話中不會有所保留。

廣告 繼續瀏覽後續

白宮新聞秘書薩琪12日正式宣布了美國總統拜登與中國領導人習近平將在美國時間11月15日晚間舉行視頻會議的消息。

她表示：“在9月9日通電話後，兩位領導人將討論如何負責任地管控美國和中華人民共和國之間的競爭以及在我們的利益相符的情況下合作的方式，”薩琪在一份聲明中說。“在整個過程中，拜登總統將表明美國的意圖和優先事項，並明確、坦率地表達我們對中華人民共和國的關切。”

這次視頻峰會是在拜登總統上任10個月後舉行的。此前兩位領導人通了兩次電話。拜登出任總統後已與多位世界領導人面對面會晤，但仍未與習近平有面對面的會晤。

她表示：“（舉行這次會議）不是因為我們正在尋求具體的可交付成果或結果，更多的是因為在我們看來，這是關於設置有效競爭的規範，在這種競爭中，我們處於能夠捍衛我們以及我們的夥伴和盟友的價值觀的地位，這肯定會成為總統對話的一部分，還會討論我們可以共事的領域，”薩琪說。“因此，鑒於我們的密集競爭需要這樣做，我會把這更多地視為密集外交的延續。我不會把期待值設定在這是為了有重大的可交付成果或結果。”

白宮新聞秘書還表示：“這是我們、總統一直在發聲的領域，他已經採取了行動。在討論的議題方面，將會有我們共事的領域，而在我們有關切的領域，他不會有保留，就像以往一樣”。