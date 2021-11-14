莫言開公號100天漲粉75萬

中國作家莫言日前在自己的微信公眾號上，發布題為“開公眾號一百天啦！”的“文章+短片”，並談及漲粉（增加支持者）七十五萬的心路歷程，對粉絲的熱情，坦言“完全出乎意料”。

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開公眾號的作家很多，但不是每人都有這樣的“漲粉”速度。據《廣州日報》，很多粉絲表示，關注莫言，不是因為他是諾獎得主，而是這位作家的這個號，真的很認真用心。

這一百天里，莫言發了開拖拉機、寫書法……各種照片和短片，還發了一系列文章，講小時候閱讀的故事、自己家貓的故事……還做了備受好評的表情包，一下子就抓住了年輕網友的心。

莫言還出鏡講述這一百天與網友“隔空聊天”的感受。莫言說：“只要心存善念，放下所謂的架子，願意跟年輕人交朋友，就真的會成為年輕人的朋友，這是我的一個最強烈的感受。”

開公眾號也讓莫言的生活發生改變。他說：“我心裏面已充盈了很多年輕人給我帶來的對生活、對世界、對歷史、對現實的看法，所以我覺得我精神上越來越年輕，現在我是充滿了活力的一個人。”

針對大家覺得他長相幽默的評論，他回應道：“我確實感覺到我的長相有點幽默，但我必須保持一個分寸，我擔心我繼續讓自己的長相幽默下去，會讓你們的腮幫子受累的。”

對於“莫言表情包”，他也坦言：“你想把我的照片做成表情包，我沒有任何意見，你們只管做好了。”還大方地拍了“三連拍”，提供新的表情包素材給網友，可說是“超會玩了”。不少網友評論：“沒想到你是這樣的莫言”“笑暈在莫言公眾號里”。