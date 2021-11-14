黃明志新歌《牆外》爆紅一日破百萬

繼前不久推出暗諷中共小粉紅的歌曲《玻璃心》後，11月12日，黃明志再推新歌《牆外》，歌曲上架不到一天就突破百萬觀看數，更讓人意想不到的是，一首“觀光歌曲”居然看哭牆裡和牆外的人。網友們紛紛留言表示感動。

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黃明志最近受台灣金門縣政府觀光處邀請，為當地做了一首“推廣觀光曲”——《牆外》，與中國女歌手小花合唱，歌曲非常療愈，主要描述了金門縣的風土人情。黃明志本人對歌曲的定位也是：“抒情民謠慢歌”。

但眾所周知，黃明志的歌，一般都不簡單，他自己也“透露”說：“慢慢細品歌曲和MV，裡面有很多奧妙的細節和想要傳達的訊息，希望大家能看懂。”

在歌曲MV中，2名小孩互相認識，互相欣賞，對彼此並沒有惡意，但他們中間卻隔着一道無法跨越的高牆。其中的小女孩還身穿紅衣、家人穿着、車子、環境傢具都是紅色，影射牆內的紅色環境，歌詞寫道：“家門被鎖緊，媽媽會擔心，就像溫室里的小花禁不起風雨，縱然任性，卻也無能為力。”整體氛圍也被認為是，中國人縱然嚮往牆外的自由，但依舊無能為力。

另外，黃明志唱道的：“我躲在角落遠遠望着你，你的美麗回蕩在我記憶，藍天和綠地是我的棲息，也是你嚮往的風景”，這些歌詞也是被認為，是指身處自由的人們仍望着中國，而這一片自由空氣也是牆內人們嚮往的風景。

除此之外，歌曲MV中還藏着更多細節，如在33秒，男孩在書本上描繪了8964屠城場景，包括坦克，火焰。1分30秒，“牆裡面的老師在黑板上寫下了240-15=125”，正確應該是225，隱喻牆內的教育和宣傳充斥了謊言。3分17秒，女孩最後傳給男孩的紙飛機里的字，是簡體字，隱喻了女孩來自“牆內”，也就是大陸。而這個牆，無疑是暗喻了“長城防火牆”。

除此之外，細品可以發現，這首歌曲中，阻擋兩個孩子見面交往的，是小女孩的“媽媽”，這個特殊的身份也值得回味。

在這道歌曲的youtube頻道下方，有網友用簡體字留言感謝：“牆內的我聽了感動，也很難過，是命運安排我們出生在這個封閉的國度，但是嚮往自由和美好是所有人類的天性，感恩你能懂能體諒還給安慰，謝謝你明志！”、“在日大陸留學生，不禁潸然淚下，想必這首歌一定打動了兩岸三地清醒的人的心弦吧！”還有網友用正體字留言表示：“我站在牆外聽着這首歌流下了牆外人的眼淚…”