NBA球星坎特再批中國用錢收買他人閉嘴

美國NBA球星坎特一再發文力挺台灣、新疆和藏人，批評中國踐踏人權。坎特接受CNN專訪時說，自己曾親自聆聽這些人的經歷，不只是看了幾段影片；他還說中國用金錢收買他人噤聲，但對他而言人權重於金錢。坎特說：“其實是NBA造就我今天會這麼做。因為球團高層或聯盟總裁都會說，他們鼓勵球員想說什麼就說什麼。”

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據中央社報道說，NBA球星坎特接受專訪時說，中國用金錢收買他人噤聲，但對他而言人權重於金錢。美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克的土耳其裔美籍中鋒坎特（Enes Kanter）10月下旬推文寫道：“習近平與中國共產黨，得有人給你們上一課，我永遠不會為了說實話而道歉，你們收買不了我，嚇不了我，不能讓我閉嘴。放馬過來！”

中國向來以不容外國勢力插嘴內部事務，回應國際上的人權指控。坎特近日接受美國有線電視新聞網（CNN）主播艾曼普（Christiane Amanpour）專訪時則說，他認為自己的作為能夠帶來改變。坎特表示，“中國明顯在用錢收買他人閉嘴”，很多演員都嚇到不敢出聲，但對他來說，“人權優先”。

坎特指出，他不只是看了幾段YouTube影片，而是親自坐下來與許多“集中營”倖存者、香港人、藏人、台灣人對話，聆聽他們的故事與第一手說法。其中一名“集中營”倖存者告訴坎特她被強暴、虐待了多少次，還談到關於強摘器官和監視器的案例。坎特說：“當我聽到這些故事，我相信是神給了我這個平台，來為無法出聲的無辜民眾發言。”

坎特說他知道自己的作法影響很大，但他要成為第一個挺身發聲的人，談論中國犯下的種種侵犯人權行為。就跟他的推文內容一樣：“我不在乎你的代言合約、你的錢、你在做的種種商業交易，如果你侵犯人權，我就得說些什麼。”

此外，坎特接受CNN專訪時也直言，儘管NBA在黑人平權等議題上直言不諱，卻一直對中國默不吭聲。

坎特說：“其實是NBA造就我今天會這麼做。因為球團高層或聯盟總裁都會說，他們鼓勵球員想說什麼就說什麼。”坎特說，“身為球員的我們，被賦予自由為世上正在發生的不公不義及蔑視人權發聲。所以，是聯盟給了我這個權力。”

坎特並說曾私下和NBA高層與聯盟總裁席佛（Adam Silver）見面，席佛表示支持他的言論自由。

據中央社說，在土耳其長大的坎特先前也曾公開批評土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan），結果他面臨死亡威脅與父親被捕，所幸父親被控為恐怖組織成員的罪名後來撤銷。