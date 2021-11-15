奧地利總理：對尚未接種疫苗者封禁措施"初見成效"

奧地利總理沙倫貝格表示，奧地利對尚未接種新冠疫苗者實施“封禁”措施是一項“艱難”的舉措，但“已經取得成效"，“疫苗接種中心的註冊人數大幅增加”。德國感染率創新高，計畫採取更嚴格防疫措施；比利時本周也將討論是否採取包括強制遠程辦公、關閉夜生活場所等措施。

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法新社報道，為遏制新一波疫情，奧地利自周一起對未接種新冠疫苗的人實施10天居家管制，違者可處500歐元。奧地利是歐盟第一個採取這一措施的國家。奧地利總理沙倫貝格表示，對部分人口採取限制部分自由的措施並不情願，但這一措施已經產生效果。

奧地利疫情反彈嚴重，新增病例激增。這個擁有890萬人口的國家每日新增確診達12000例，達到疫情開始以來的最高峰。

沙倫貝格表示，擺脫疫情惡性循環唯一的途徑就是提高疫苗接種率。奧地利疫情接種率僅為65%。他表示，我們要讓沒有接種疫苗的人接種疫苗，而不是將已經接種疫苗的人關起來”。

另外，繼荷蘭及奧地利為遏止病毒傳播啟動限制性防疫新規後，比利時本周也將討論是否採取包括強制遠程辦公、關閉夜生活場所等措施。

歐洲疾病預防管制中心（ECDC）近日將比利時、荷蘭、捷克及希臘等10國列為非常高度關注國家。其中荷蘭自11月13日起實施為期3周的局部封城。

據比利時國家衛生研究院統計，自11月3日至9日一周，比利時平均每天新增1萬81人確診，較前一周快速增加約40%。為遏止病毒傳播比利時也將跟進其它國家緊縮防疫措施。

據比利時媒體報導，比利時專家已完成報告，建議政府實施包括強制遠距辦公、關閉夜生活場所、暫停在室內出席具有高風險的活動以及將強制戴口罩的年齡自12歲下修至9歲兒童等。

比利時衛生部長範登布羅克近日警告，目前在重症加護病房COVID-19患者已經突破500人，佔全國的總容量25%，醫療系統壓力正在加大，因此比利時也已經開始討論是否要強制接種疫苗。

另據德國公衛數據周一顯示，德國新增確診創下疫情爆發以來新高。與此同時，正在商談籌組新政府的3個德國政黨計畫擴大防疫措施。

德國聯邦衛生部轄下疾病控制機構羅伯特‧科赫研究所（Robert Koch Institute）數據顯示，德國7天發病率從前一天的289人增至303人。德國也新增43人喪生，累計9萬7715人死亡。

德國社會民主黨、綠黨與自由民主黨正在協商籌組聯合政府。

在上述3黨於18日將計畫呈交國會前，綠黨共同主席貝爾伯克表示，3黨計畫採取更嚴格的擬議措施，應對新一波疫情傳播，這些防疫措施將包括接觸限制等。