拜習會 僅僅是為了避免災難？

美國總統拜登和中國國家主席習近平星期一線上開談，不過，無論美國，還是中國，對這次“會談”或者“峰會”都不抱幻想，根據一些披露的信息，此次會談旨在試圖淡化中美在台灣及其他敏感議題上愈來愈尖銳的對立，避免演化為一場衝突。

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這是拜登入主白宮以來與習近平的第三次視訊會談，拜登從未隱瞞過希望與中國國家主席習近平面對面會談的願望，但是習近平以避疫為名近兩年“閉門不出”，難以通過現場會面、面對面碰頭等傳統外交方式轉化局面的情況下，拜登唯一的可能是與習近平舉行視訊峰會。拜登在羅馬20國集團峰會批評習近平缺席國際重大會議。一些觀察家則指出，習近平缺席國際，他的主要精力用於不斷地強化對黨國的專制。

這一次峰會所有的觀察家不約而同認為，在北京一方，台灣議題是重中之重，這不僅因為美方對台立場愈來愈不模糊，拜登曾暗示，一旦台灣遭到入侵，美國會協防。美國國務卿布林肯更表明，美國鼓勵聯合國成員國支持台灣參與聯合國體系；還因為台灣方面在北京重壓下，不屈不撓，台灣中華民國總統蔡英文雙十節講話清晰地闡明：中華人民共和國與中華民國互不隸屬，這是歷史事實，或是實質存在，但是台北如此明確表述，北京仍然很憤怒。

對於拜習會，包括英文版人民日報等中國官媒放風，習近平將向拜登強調中國在“不遠的將來”完成統一的決心，台灣問題是中美關係“不可逾越的紅線”。環球時報稱：“台灣問題是中國的深度紅線，要減少中美髮生戰略對撞的風險，美方必須從台灣問題上向後撤，展現收斂。”

但白宮官員則提到中國針對台灣“挑釁而強制性的姿態”，強調拜登將對習近平“坦率而直接”地談台灣問題，除台灣問題外，關鍵的議題還有中美貿易，人權問題等等。根據白宮一名高官表示，雙方會談是為了“確保競爭不要導致衝突”， “我們希望建立共同的保障措施，以避免任何判斷錯誤和任何誤解”。為記者提供有關外交對話預告的官員要求不具名，他們說總統將明確表示，美國已做好了參與激烈競爭的準備，但不想與中國發生公開衝突，並渴望在兩國利益一致的領域展開合作。

這位高級官員表示，這一美東時間19時45分開始的會談預計長達幾小時，試圖為美中競爭制定規則。這位官員說，“拜登將利用這一機會，直接告訴習近平，期望他按照規則行事，其他負責任的國家都這麼做”。他指出美國關切的事項包括中國對美國盟友的經濟“脅迫”，以及北京侵犯人權的行徑。

華盛頓與北京在拜習會之前數小時，力圖淡化各界的期待，上述白宮官員明確表示，不預期這次會議將能達致具體成果。中國外交部發言人趙立堅稱，“當前中美關係正處於關鍵十字路口”，雙方將就“共同關切的重要問題，坦誠、深入、充分交換意見”，北京希望“中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。”

國際輿論注意到，這次視訊會談是在習近平不斷強化對黨國控制的時刻舉行的。中共剛結束的19屆6中全會公報呼籲：“全黨、全軍、全國人民緊密團結在以習近平為核心的黨中央周圍”。

拜登儘管國內民意低落，不過，白宮新聞發言人菩薩基認為，面對習近平，拜登處於有利的地位，因為美國將通過巨額公共投資計畫，美國將進一步強化國際聯盟。

奧巴馬任期內的外交官和亞洲問題專家丹尼.拉塞爾發表在『外交事務』的文章稱：“如果拜登和習近平能夠建立定期溝通的節奏，在條件合適的情況下進行面對面的會談，那麼中美兩國就可以更容易管理他們關係的波動性和風險。” 他的文章的副題是：“外交無法修復這種關係，但現在是避免災難的時候了。”