"拜習會"：美國高官稱拜登將告訴習近平"中國必須按規則辦事"

美國總統拜登與中國國家主席習近平視頻峰會美國時間周一晚(北京時間11月16日早）舉行。一名美國高級官員表示，拜登將在談話中告訴習近平，中國必須像個負責任的國家一樣"遵守規則"。

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路透社報道，這場由拜登提議舉行的會議，旨在降低超級大國發生衝突的可能性。美國官員告訴記者，美方預計會議將在15日晚間召開數小時，並為未來美中競爭"訂立規則"。

路透社稱，這將是拜登出任美國總統以來，美中領導人之間內容最廣泛的一次會談。雙方都希望能使兩國關係不再那麼針鋒相對。

作為世界上最大的兩個經濟體，美國和中國在新冠疫情起源、中國不斷擴大核武庫以及北京加大對台灣的壓力等問題上存在分歧。

美國官員說："這是一次機會，拜登將直接告訴習近平，期望他按照規矩來，其他負責任的國家都這麼做。"這名官員並舉出美國的關切事項，包括中國對美國盟友的經濟"脅迫"，以及北京被控侵犯人權的行徑。

這位官員表示，拜登專註於"以一種有利我們和我們盟友、夥伴利益以及價值觀的方式"擬下規則。

他並補充，與中國的對話必須是"實質性的，而非象徵性"；但不預期這場會議將能產生成果。

中國尚未達成購買價值2000億美元美國商品和服務的承諾，美國官員們淡化了貿易方面有所進展的可能性；北京和企業集團希望美國削減對中國商品的關稅，但這不在拜登議程上。

此外，美國國會議員等人士，呼籲拜登政府抵制明年2月登場的北京冬季奧運會；關於美方是否會派官員參加北京冬奧，這名美國官員拒絕回答此類問題。