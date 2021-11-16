中國欲成國際刑警執委 四大洲90名議員及社運人士反對 憂通緝機制遭濫用

中國提名公安部國際合作局副局長鬍彬郴競逐國際刑警組織執委會成員，「對華政策跨國議會聯盟」反對，憂慮中方會藉國刑通緝令去打壓異見人士。聯盟共同召集人、澳洲工黨議員金潔貞(音譯，Kimberley Kitching)指出，中共利用國際組織施加惡劣影響已威脅各國，今次北京要擴張其在國際組織的影響力，應為全球使館敲響警鐘。而針對打壓人權的制裁運動的推動者博勞德（Bill Browder）更直指，由公安擔任國際刑警要職有如引狼入室。

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國際刑警執行委員會有 13 名成員，負責制定政策方向，組織將於本月 23 日至 25 日在土耳其伊斯坦堡舉行大會，期間將舉行閉門會議，以選出新一屆兩名亞洲區執委。三名候選人分別來自新加坡、印度及中國。今次是繼國際刑警前主席孟宏偉中途從法國返回中國被捕之後三年，中國再提名公安部官員加入國際刑警。孟已於去年因受賄罪被判刑十三年半。

「對華政策跨國議會聯盟」昨(15日)表示，50名來自全球四大洲17個國家和歐盟的國會議員已經向其所屬國家的相關部長發信，列舉中國如何濫用國際刑警組織的「紅色通緝令」去迫害流亡的維吾爾人，最新例子是維吾爾維權人士哈桑（Idris Hasan，又名 Yidiresi Aishan）7 月因國際刑警的「紅通」於摩洛哥被捕，國際刑警隨後取消相關通緝令，至今未知哈桑會否被遣返中國面對酷刑。

聯署議員反對中國的胡彬郴出任國際刑警執委，擔心胡當選等於向中國「開綠燈」，讓她繼續利用國際刑警作為「中國政府打壓政策的機器」，亦會大大損害組織的國際聲譽。聯署的議員包括身兼歐盟中國代表團團長的德國綠黨議員布迪法(Reinhard Bütikofer)，但最多人聯署的是英國，共有十名政界人士簽署，其次是澳洲、歐盟和法國。

議員的信函還夾附40名社運人士給國際刑警組織會員國的信件，聲言一旦胡彬郴當選，會對流散各地的中國人、香港人、台灣人、維吾爾族人、西藏人及中國異見人士的安全和生活造成嚴重影響。聯署人士包括被港府以違反《港區國安法》為名通緝的香港前立法會議員羅冠聰和許智峯，以及被中國以「紅通」通緝約廿年的世界維吾爾大會主席多艾沙(Dolkun Isa)。

聯盟議員的信函還指出，中國有利用委員會對國際刑警組織施加不當影響的往績，例如國際刑警前主席孟宏偉2016年當選後被指嘗試影響組織秘書處的運作和中立。議員估計，中國的不當影響只會有增無減，因為中國會利用該組織去掩蓋其在海外的迫害政策。