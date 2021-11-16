主人被隔離 狗狗被殺絕  北京防疫措施遭詬病

“成都殺貓”事件餘波未平，又有微博網友 @硬核小啾 爆料稱江西上饒的防疫人員“上門打狗”。據這位微博網友所轉述的爆料，當事人因疫情原因前往酒店隔離，不被允許攜帶寵物，數小時後有兩名手持鐵棍的防疫人員撬門闖入其家中，疑將寵物狗滅殺。此舉引發中國網民的憤怒。

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有網民評論說， 為了所謂大局，對於民眾的反覆折騰、對於寵物貓狗的犧牲都無所謂，都是“不惜一切代價”中的那個“代價”，其本質是對於人權、動物權的極度的蔑視。有網民對此評論說“現在就是防疫第一，哪怕因為防疫本身造成的損害遠遠超過防疫本身，因為沒人統計防疫的代價和損失。祖國名下，人和動物對他們而言沒有本質區別。”同樣的，當我們討論中國防疫的先進性與優勢的時候，大概也沒有將此類“代價”計入其中。

再有網民評論說：“殺寵物時的邏輯，寵物重要還是人重要？殺少數人時的邏輯，是少數人重要還是多數人重要？殺多數人時的邏輯，是人重要還是大局重要？你總歸逃不出邏輯。”

法新社周二發自北京的報道指出，江西上饒市長在小狗被毆打的視頻暴熱網絡之後向狗的主人公開道歉，市政府發表公告表示，毆打小狗的市政府工作人員已被撤職。

法新社評論說，新冠疫情最早在中國爆發之後，中國政府迅速採取，檢測，封鎖以及隔離的措施，遏制了疫情的蔓延。不過，最近中國各地再度出現感染病例，周二，在24小時內出現了22個感染病例。雖然同其他國家相對比，疫情相對穩定，但是，北京似乎決議要在明年二月舉辦冬季奧運會的前夕，遏止疫情的再發。