亞美尼亞宣布 在俄羅斯斡旋下與阿塞拜疆已達成停火

亞美尼亞國防部周二宣布，在俄羅斯的斡旋下，亞美尼亞與阿塞拜疆已達成停火。此前，兩國爆發去年9月發生戰事以來最嚴重的邊境衝突。

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路透社報道，亞美尼亞周二向俄羅斯發出請求，要求莫斯科根據兩國1997年8月29日簽署的條約，協助捍衛亞美尼亞領土主權。

在俄羅斯國防部長紹伊古分別與亞美尼亞防長以及阿塞拜疆防長通電話後，亞阿雙方都採取了穩定局勢的措施，目前亞阿邊境局勢已恢復正常。

亞美尼亞國防部16日宣布，該國軍隊與阿塞拜疆軍隊在兩國邊界發生局部戰鬥，阿塞拜疆則指控亞美尼亞進行大規模軍事挑釁。

兩國去年9月曾因納戈爾諾-卡拉巴赫主權爭議爆發過戰事，雙方軍民陣亡超過6500人，最後阿塞拜疆獲得勝利，雙方在俄羅斯出面調解下握手言和。

不過今年5月以來，雙方邊境緊張情勢又再度升溫，亞美尼亞指責並抗議阿塞拜疆入侵領土，阿塞拜疆則堅稱只是在自家領土上部屬軍隊。

據《法新社》報導，阿塞拜疆國防部表示，亞美尼亞軍隊當地時間16日中午11時，在兩國邊境發動大規模軍事挑釁行動，攻擊阿塞拜疆的軍事據點，阿塞拜疆軍隊"阻止了敵軍攻勢，包圍並扣押了亞美尼亞士兵。"

亞美尼亞則指控阿塞拜疆先動手，總理帕希尼揚15日在國家安全會議上表示，14日阿塞拜疆軍隊在邊境一地段入侵亞美尼亞。