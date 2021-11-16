佳兆業即停中國人跨境投資開戶 暫未見被官媒點名跨境券商跟隨

佳兆業網上仍有開戶宣傳，但公告表明，中國大陸人即日起禁開戶11月16日

在中國官媒狠批互聯網券商跨境經營疑似從事非法活動後，近期深陷財困傳聞的佳兆業集團旗下、在港上市的佳兆業證券突以「積極響應監管機構對跨境券商的合規性要求」為由，實時暫停所有以中國內地身分證及護照人士開戶，並聲稱「為保障您的權益」，呼籲客戶在本周五（19日）前，轉出所有存放在該行的資金及證券。暫時未見曾被點名、在美國上市的富途證券（FUTU）和老虎證券（TIGR）「響應」叫停服務。

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停止跨境業務的佳兆業其實沒有被中國官媒點名，中國媒體此前點名的，是富途證券和老虎證券，但兩間券商的跨境服務和股價未受影響，截至美國昨(15日)收市，富途股價報61.24美元，升幅達5.44%；收市後股價續升，至香港時間今日中午，股價已升至61.7美元，升幅0.75%。至於老虎，其股價昨日收市報7.34美元，與前日持平；收市後股價微跌0.41%

中國媒體批評富途和老虎兩家證券行未取得中國境內相關牌照之前，便在互聯網提供美股、港股買賣，質疑該公司從事非法金融活動；中國《經濟日報》更批評「某些所謂的跨境金融業態，極易成為少數人違規跨境資本輸出的工具，可能面臨資本外流等風險」；境內投資者的資金有去無回；金融數據泄露等風險。

佳兆業上市公司去年度收購佳兆業證券所屬的佳兆業金融，而截至2020年底，佳兆業金融及佳兆業資產管理共為佳兆業貢獻凈溢利約1946萬元人民幣素摺合約268萬歐元)，在集團所佔份額不大。

然而，佳兆業今日仍然傳出財困消息，據彭博新聞通訊社引述知情人士報道，截至紐約時間11月15日上午6時，佳兆業美元債券的投資者尚未收到本應在本月11日和12日收到的債券利息，涉款合共8840萬美元，已啟動該公司違約前30天寬限期的定時器。佳兆業暫未回應。

與此同時，佳兆業繼續停牌，但早前曾停牌的三間佳兆業旗下公司今日覆牌，但股價個別發展，佳兆業美好和佳兆業資本中午收市時均跌超過13%；但 佳兆業健康中午報0.12港元，較昨日收市時升28.87%。

三間公司均表示，對於佳兆業控股有關未支付若干金融產品及停止派付2021年中期股息，並無參與上述佳兆業控股交易，亦非交易的一方，公司業務經營情況正常。