天津學習彭麗媛教授賀信精神惹議

圖為2019年6月21日，中國國家主席習近平和夫人彭麗媛訪朝結束，在離開平壤國際機場時揮手致意。如今習近平已近兩年未出國訪問了。

天津市委書記李鴻忠曾以 “忠誠不絕對，絕對不忠誠”向習近平表忠而知名，天津最近引起網民熱議的一件事，是天津市政府近日舉辦研討會，學習習近平夫人彭麗媛寫的一封賀信。

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這份賀信內容不詳，從天津市政府學習活動中得知，這是歌唱家彭麗媛寫給美國朱莉婭學院與天津方面合辦學院的賀信。2015年，彭麗媛隨同習近平訪美時，曾在紐約參觀過朱莉婭學院。天津朱莉婭學院10月26日落成，彭麗媛寫信祝賀，稱其為促進中美人文交流的新平台。

彭麗媛以第一夫人兼歌唱家的身份，發一份賀信，未嘗不可。但是天津市政府巧起名目，“學賀信精神”，學得很隆重，一下子把這件事擡到一個很高的高度。根據香港媒體報道，天津市政府外事辦公室於11月11日和12日分別舉辦了“學習彭麗媛教授賀信精神，做好天津對美人文交流工作研討會”。

天津市政府外辦官方微信公眾號“天下之津”報道：與會人員指出，中國國家主席習近平有關“國之交在於民相親，民相親在於心相通”的指示，以及彭麗媛的賀信，“為新形勢下開展對美人文交流指明了方向”。

有關人員還表示，當前中美關係很微妙，“學習貫徹落實好彭麗媛教授賀信精神，從地方層面深入開展對美人文交流有利於加強相互了解和增進相互信任，也有利於推動中美關係重回穩定發展的正確軌道”。

報道說，天津市外辦主任欒見章說，面對新形勢，新任務，新要求，要把學習彭麗媛的賀信精神與學習習近平的外交思想和中共19屆6中全會精神結合起來，積極把握機遇、主動擔當作為、系統謀畫創新，有利服務國家總體外交大局和天津高品質發展。

官方學習彭麗媛這份賀信，並大張旗鼓稱之為學習“賀信精神”，引起一番議論。有人問，欒見章主任會講話，把第一夫人彭麗媛的賀信和習主席的外交思想，還有六中精神，全拉在一起並列起來說說，最後還要說這有利於國家外交和天津高品質發展，官話說得“滴水不漏”，但弄不清楚這之間的邏輯關係到底在哪裡？有人跟着回答，欒見章的話畫龍點睛，將彭麗媛與習近平掛上了鉤。吹捧彭麗媛也就等於吹捧習近平。這就是邏輯關係。

天津大張旗鼓學習彭麗媛賀信，真的是想為緊張的中美關係解套嗎？還是“打夫人牌”，走官場捷徑，討好習近平？二十大快開了，有網友懷疑這又是天津市委書記李鴻忠的手筆：“天津幹啥啥不行，拍領導馬屁第一名”。

也有人聯想到了文革初期，“林彪同志委託江青同志召開部隊文藝工作座談會議紀要”那件事。其實毛澤東發動文革重用妻子江青，任其四處放火，林彪不過是討好毛，順勢搭梯子而已。

毛澤東的妻子江青曾經是電影明星，習近平的妻子彭麗媛是歌唱家，當年她以一曲『在希望的田野上』走紅。