法國強烈譴責俄羅斯試射反衛星導彈危及太空環境安全

法國周二強烈譴責俄羅斯試射反衛星導彈危及太空環境安全。俄羅斯軍方承認導彈試射摧毀衛星，但否認危及太空站。

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法國外交部及國防部周二在一份聯合聲明中，強烈譴責俄羅斯試射反衛星導彈是"破壞穩定、不負責任的行為"。

美國國防部此前表示，俄羅斯周一進行了一枚反衛星導彈試射，擊毀了他們自己的一枚衛星。"美國指責俄羅斯"危險且不負責任的試射行動"，已在軌道中製造出1500個以上的可追蹤碎片，還有數十萬個較小的軌道碎片，現已威脅到所有國家的利益。

法國外交部的聲明指，俄羅斯試射反衛星導彈對太空環境可能會造成非常持久的影響。

此前，俄羅斯國防部周二承認進行導彈試射摧毀一枚老舊衛星，證實了美國先前提出的指控，但否認這對國際太空站構成危險。

法新社報導，俄羅斯軍方發表聲明指出："俄羅斯國防部成功進行測試，結果俄羅斯太空飛行器Tselina-D遭到摧毀，這個衛星自1982年以來一直在軌道上運行。"

美國國家航空及太空總署（NASA）表示，國際太空站上人員被叫醒，被迫返航太空船避難。國際太空站上目前有4名美國人、1名德國人及2名俄羅斯人。

美國官員指出，他們事前沒有獲得俄方告知將進行反衛星飛彈測試。這是有史以來第4次從陸地攻擊太空飛行器，產生超過1500片可追蹤的軌道碎片。

俄羅斯軍方聲稱正進行計畫中活動加強防禦能力，但否認這次測試具危險性。