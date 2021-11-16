習拜會：習願與拜登達共識領兩國向前 央視指拜登稱不強化盟友反中國

中美元首今(16日)早舉行超過三小時的視像會晤，中國國家主席習近平會晤開始時表示，中美應該合作共贏，願與美國總統拜登形成共識，引領中美關係積極向前發展；拜登則指出，美中兩國元首有責任確保雙方的競爭不會演變成公開衝突，強調所有國家必須遵守相同規則。中央電視台在會後引述拜登稱，美國政府不支持「台獨」，亦不以盟友反對中國；而習近平則期望，中美兩艘巨輪可迎風共進，不能相撞，地球足以容納中美各自和共同發展。

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資深傳媒人劉進圖在今日的《明報》撰文指出，中美的角力關係不變，但卻營造中美可以在重大問題上攜手合作的友好氣氛，並舉行視頻會晤，有兩國領袖尋求緩和關係之象，原因很可能是兩國正各自面對嚴峻的經濟難題。故此，如無意外，在象徵意義較大的「習拜會」後，中美關係很可能獲得短暫緩和，讓雙方可以專註處理國內難題，而務實管控分歧可望成為這緩和期的主旋律。

習近平和拜登的視像會晤今早由9時前開始，至中午12時24分結束，中場曾休息15分鐘。

中國國家主席習近平在會晤開首時提到，中美髮展都處於關鍵階段，應該加強溝通和合作，既要辦好各自國內的事情，又承擔起應盡的國際責任。他續稱，中美應相互尊重、和平共處、合作共贏。央視報道則引述習近平形容，中美兩國是兩艘在大海中航行的巨輪，雙方要把穩舵，令中美兩艘巨輪迎着風浪共同前行，不偏航、不失速，更不能相撞。而地球足夠大，容得下中美各自和共同發展。

習近平指出，在應對氣候變化、新型冠狀肺炎疫情等全球性挑戰，都需要一個健康穩定的中美關係，願與拜登形成共識，積極行動，引領中美關係積極向前發展。

他又表示，這是兩人第一次視頻會晤，不及直接見面，但已不錯，見到「老朋友」，感到很高興。

央視：拜登表明反對台獨

美國總統拜登是在會晤開始時的傳媒拍攝時間首先發言，他強調，美中對世界及兩國人民負有責任，兩國領袖有責任確保雙方的競爭不會演變成公開衝突，雙方應坦誠對待分歧，在利益交彙領域一同努力，特別在氣候變化等重大全球問題上。拜登又說，美國堅持所有國家必須遵守相同規則，尤其是涉及盟友和夥伴的，美國必會捍衛。

他又說，會向習近平提出人權、經濟議題，以及確保自由開放的印太地區，並希望有機會訪華，與習近平面對面會談，坦誠對話。

至於會前聲稱是兩國元首會談重點一的台灣議題，中國的央視會後引述拜登表示，美國政府致力於奉行長期一貫的一個中國政策，不支持「台獨」，希望台海地區保持和平穩定。

央視指拜登明確重申，美方不尋求改變中國的體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，無意與中國發生衝突。

央視報道，雙方就事關中美關係發展的戰略性、全局性、根本性問題以及共同關心的重要問題進行了充分、深入的溝通和交流。