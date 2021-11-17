中美結束媒體戰 互相放寬記者簽證

中美元首首次視頻會議雖未就具體議題取得突破，但原來雙方在會前已就中美記者簽證問題達成三項共識，包括美方恢復為中國記者簽發一年多次的入境簽證，並解決中國記者簽證停留期問題；另一方面，中方會在美方政策措施到位後，給予美國駐華媒體記者同等的簽證和停留期待遇。美國國務院發言人形容這是初步進展。

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中美由去年初開始互相為駐當地記者設限，美方去年2月限制中國官方媒體在美工作人數和縮短其停留期到90天；中方批評這是「惡意抹黑攻擊中國」，並驅趕部分美國傳媒機構的在華記者，又為記者簽證訂定新條件。

而在中美元首會晤前達成的放寬記者簽證共識，還包括雙方相互保障現任常駐記者在遵守防疫規定前提下，可以正常往返對方國家；以及雙方將依法依規「對等審批」新任常駐記者簽證。

有關消息首先由中新社昨(16日)天報道，當中指出，長期以來，中國駐美記者獲發的，都是一次有效入境簽證，一旦離美回國訪親工作，便有難再回美工作之虞，現時可以獲美方發出一年多次進出簽證，可解決有關憂慮。

報道又說，雙方就彼此媒體在對方國家待遇問題「進行了一年多艱苦的磋商」，有鬥爭也有合作，取得目前共識，非常不容易，對雙方記者來說都是利好消息，也從一個側面體現了當前中美對等、平視的新常態。

美國國務院發言人其後證實相關消息，指美國在華記者過往不能自由往返，但中方已同意讓在華記者自由進出該國；美方亦計畫對中國記者作出相應措施。他歡迎有關「進展」，但只視之為初始的一步，他又說，中國的傳媒環境近年顯著惡化，美方會繼續致力讓美國和外國記者更易進入中國及改善在華工作環境，並擴闊中國的新聞自由。

中新社今日報道，彭博新聞社認為，上述共識如果能得到落實，“將代表着世界上兩個最大經濟體之間關係的適度改善”。美國新聞網站Axios評論稱，美中去年在媒體問題上的爭議，側面反映兩國政府的緊張關係，此次達成共識“是一項初步的、但意義重大的突破”。