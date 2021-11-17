台灣批中刻意誤導雙邊會議內容已屬慣犯

有關中國官方媒體在報導“拜習會”中拜登與習近平涉及台灣的談話時，與白宮的說法有出入。台灣外交部指出，中國官媒在雙邊會議後刻意誤導或錯誤詮釋已屬“慣犯”，美方也早已提醒這點，台灣對中方刻意扭曲美中高層會談情形表達高度遺憾。

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北京時間16日早上，美國總統拜登與中國國主席習近平首度舉行視訊峰會，雙方在台灣議題上交鋒。新華社報導說，習近平強調台灣當局一再企圖“倚美謀獨”，而美方一些人有意搞“以台制華”，他認為這一趨勢十分危險，是在玩火，警告“玩火者必自焚”。

習近平並說，中國有耐心爭取和平統一的前景，但如果台獨分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，中方將不得不採取斷然措施。

新華社接著引述拜登對一中原則和台獨的說法是，“美國政府致力於奉行長期一貫的一個中國政策，不支持台獨，希望台海地區保持和平穩定。”

不過，白宮的聲明當中並沒有提到“不支持台獨”這句話。在台灣議題上，白宮的聲明說，“拜登強調美國依然堅持以台灣關係法、美中三公報與對台六項保證為指引的一個中國政策，美方堅決反對片面改變現狀或破壞台海和平穩定。”

關於這個差異，台灣外交部發表聲明表示，中國官媒在雙邊會議後刻意誤導、錯誤詮釋其他國家的發言或立場，已屬慣犯，在國際間有失誠信。美方已經不只一次提醒台灣注意中方可能擅自過度詮釋美中對話內容的情形，美方也將於近日再次對台灣說明。

台灣外交部說，美方還強調，有關拜習視訊會議的結果，請各界以美方的說明為主。至於台灣對於中方刻意扭曲美中高層會談情形，外交部感到高度遺憾。

針對拜習會提到涉台內容，台灣陸委會回應說，中華民國是主權獨立國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，“兩岸互不隸屬”是客觀事實、才是當前的台海現狀；中共藉由與國際互動，掩飾其破壞台海現狀、製造區域不安的專制霸權與對台脅迫行徑，企圖一再混淆國際視聽、歸責台灣，國際社會早已強烈質疑與反對。

台灣總統府發言人張惇涵則表示，注意到美國方面重申對台灣的承諾，並強烈反對改變兩岸現狀或破壞台海和平穩定的片面行為。台灣的立場一貫清楚，就是“遇到壓力不屈服，得到支持不冒進”，誠如蔡英文總統在今年國慶演講所提的“四個堅持”，就是台灣社會的最大公約數，而確保主權、捍衛國土，是不變的堅持。