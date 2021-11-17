美中經濟安全評估委員會呼籲強化衛台的軍事威懾力

美國美中經濟與安全評估委員會周三向國會提交年度報告，建議議員採取緊急措施，加強美軍威懾力的可靠程度，應對中國大陸一旦對台灣採取軍事行動的情況。

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中央社援引報告指，國會應該授權和撥出款項讓台灣從美國購買國防物品，提供資金於印度太平洋地區部署巡航和彈道導彈以及其他軍火，並且同時增加監控的資金。

報告並指出，如果中國領導人將美國政策解讀成為對台行動不會引致美國迅速或果斷回應，美國政策的不清晰可能導致威懾失敗。

報告還提到美中的經濟議題。委員會建議國會考慮全面立法應對投資中國股票、債券和衍生工具對美國投資者和利益產生的風險。報告建議收緊出口管制，尤其是技術轉移。

另據報道，中國日前被爆在8月試射高超音速導彈，引發美國軍界擔憂。美軍參謀長聯席會議副主席海騰（John Hyten）近日接受媒體採訪時，語出驚人地宣稱，中國可能會利用高超音速導彈對美國發動核武攻擊，他還說中方的高超音速武器的技術已超越美國，美方應多加警惕。

據美國《CBS News》周二報導，中國8月曾試射高超音速導彈的消息引發國際關注，美軍參謀長聯席會議主席密利（Mark Milley）也證實中國曾進行高超音速武器試射，坦言令人擔憂。

海騰向《CBS News》表示，中國在今年夏天的高超音速武器試驗中，以超過5倍音速的速度發射一枚遠程導彈，結果顯示試射似乎是成功的，美國應該把這件事視為等同前蘇聯成功發射第一顆人造衛星的"人造衛星時刻"（Sputnik Moment），嚴肅看待並提高警覺。

海騰示警，中國的高超音速武器技術很可能已超越美國，加上中國正在建造的數百個新導彈發射井，他相信總有一天，中國有能力藉此對美國發動核武突擊。

海騰也補充表示，美方也在開發這類武器，但速度顯然比中國還要慢上許多。白宮對此拒絕予以評論，五角大樓也拒絕承認或否認美國是否正在進行任何高超音速武器試驗。