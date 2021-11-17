2021 年 11 月 12 日，北京;中國共產黨博物館，一位參觀者在北京中國共產黨博物館習近平的照片和“我將沒有自我，不辜負人民”的口號下經過。剛剛結束的中共16中全會顯示，習近平比以往任何時候都更加牢牢地掌握權力。

新華社11月16日公布了中共19屆6中全會推出的中共第三份歷史決議。全文36000字，19000字是在描述習近平的“豐功偉績”，毛、鄧、江、胡四人的“功業”，加起來不足9700字，這並不讓人特別吃驚。許多觀察人士早有分析，這份歷史決議，名義是總結中共百年的成績，實際上是宣揚習近平的成就，只是冠之以“歷史決議”的頭銜，但令人多少有點吃驚的是其中的幾個重大疏漏。

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不提禁止個人崇拜

前兩份歷史決議，第一份是為確立毛澤東地位而制定的，第二份是鄧小平主持制定的清算文革，奠定改革路線的決議。習近平解釋，前兩份決議的基本論述和結論至今仍然適用，一句帶過 。

第二個歷史決議的核心就是否定文革，從毛髮動文革引發的“浩劫”中得出的教訓就是個人崇拜，一人凌駕於全黨，破壞集體領導原則，決議中有一句很重要的表述就是“禁止任何形式的個人崇拜”。

『北京之春』榮譽總編胡平分析：“要害就是第三份決議是否定第二份決議的，第二份強調“禁止任何形式的個人崇拜”，第三份歷史決議字面上迴避它，實際上是否定它。““如果第二份決議的禁止任何形式的個人崇拜”是持續有效的，那麼，對習近平的個人崇拜，包括權力過分集中於個人，包括破壞集體領導原則等等，就必須否定。從這個意義上，胡平認為：“第三份決議是對第二份決議的否定”。胡平指出：單單是禁止任何形式的個人崇拜這一句話，就足以把習近平打倒，所以他不敢提。

個人崇拜在鄧時代徹底廢止，但在習近平時代全方位復活。

不提廢除領導人終身制

鄧小平早已作古，但是鄧小平做過的許多事似乎仍在跟習近平作對。其中一項就是中共建政以來進行的一項重大政治改革—廢除領導人終身制。

1980年8月18日，鄧小平發表了《黨和國家領導制度的改革》的講話，提出對現行制度存在的官僚主義、權力過分集中、家長制、幹部領導職務終身制等各種弊端必須進行改革，這篇談話被視為開啟了中國的政治改革。1982年通過第四部憲法，規定國家主席、副主席、國務院總理等領導人“連續任職不得超過兩屆”，這意味着廢除領導幹部職務終身制正式確立。

頗具諷刺意味的是，擔任中共總書記剛剛兩年的習近平於2014年在《在慶祝全國人民代表大會成立六十周年大會上的講話》中稱讚：“我們廢除了實際上存在的領導幹部職務終身制，普遍實行領導幹部任期制度，實現了國家機關和領導層的有序更替。”

鄧時代在廢除領導人終身制同時，集體領導制確立，中共最高領導人“連續任職不得超過兩屆”，在江澤民和胡錦濤任上得到體現。

這一被視為“鄧小平重大政治遺產”的政治改革，2018年遭習近平通過“修憲”廢棄。

不提習近平修憲

第三個歷史決議有意忽略了習近平修憲這一重大事件，如果按照習近平黨中央現在的邏輯，只有習近平才能帶領全黨、全軍、全國人民去實現百年中國復興夢，如此，習近平的任期自然必須延續，直到中國夢實現為止。那麼，總結中共百年重大成就的歷史決議就應把習近平修憲列為習近平的又一重大功績，奇怪的是，第三份決議儘管用了19000字來談習近平“治國理政”的功績，對“修憲”一事卻諱莫如深。

習近平當年突然發動修憲，事實否定鄧小平確定的廢除領導人終身制，一致在中共黨內存在異議。習近平之所以“霸王硬上弓”能夠發動修憲，廢棄國家主席任期制，也與其上台以來，通過選擇性反腐，清除黨內敵對勢力，導致集體領導制淪為一紙空文，習近平獨裁專權有重大關係。

毛鄧江胡俱往矣

第三份歷史決議用了超過一半以上的篇幅、用最華麗的詞句列舉習近平的“豐功偉績”，“以習近平同志為核心的黨中央，以偉大的歷史主動精神、巨大的政治勇氣、強烈的責任擔當，統籌國內國際兩個大局，貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，統攬偉大鬥爭、偉大工程、偉大事業、偉大夢想，……辦成了許多過去想辦而沒有辦成的大事，推動黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革。”

在習近平的領導下， “……中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍。”然後水到渠成地得出習近平明年二十大不必卸任，繼續統治黨國的結論，號召“全黨全軍全國各族人民要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，大力弘揚偉大建黨精神，勿忘昨天的苦難輝煌，無愧今天的使命擔當，不負明天的偉大夢想，以史為鑒、開創未來，埋頭苦幹、勇毅前行，為實現第二個百年奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢而不懈奮鬥。”

習近平通過否定鄧小平路線，剷平了長期連任的障礙，同時，毛澤東時代才有的個人崇拜，在習近平身上再次復活，習近平已不滿足於與毛、鄧、江、胡並列。有分析指出，毛、鄧、江、胡，都只是中共“第一個100年”的五代領導人，習近平已不滿足於第五代領導人的頭銜，他要的是“中共新時代第一代領導人”，當然也就是“中國新時代第一代領導人”，“第二個100年”的第一代領導人，

習近平由此成為可以永久執掌黨國的“一尊”？有人開出的條件是，如果他的健康允許的話，如果習近平沒有因為過分專權、唯我獨尊不要接班人，從而給自己埋下禍根半路被推翻的話，如果……